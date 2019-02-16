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年後自己加薪！國人最愛買債券型ETF 3眉角教你選對投資標的

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▲▼匯市,股市,投資人,ETF,外匯,新台幣。（圖／鏡週刊）
▲截至今年1月底，債券ETF規模來到4,607億元，截至去年底前三名受歡迎的皆為美債ETF。（圖／鏡週刊）

記者劉姵呈／綜合報導

台灣人到底有多愛買ETF？根據統計，截至2019年1月底，ETF整體規模達8,519億元，投信募集ETF基金續夯，其中特別是債券ETF規模狂飆，債券ETF規模來到4,607億元，占比達54%，光1月規模便成長851億元，顯示從2017年至今已成長10倍以上。法人表示，台灣人愛配息，且現在債券ETF管理費遠低於主動型的債券基金，而波動度又低，成為熱門首選；究竟投資債券型ETF有哪些要注意的地方？哪些標的將成為趨勢？

櫃買中心表示，統計2018年1月2日至2019年2月12日，40檔債券ETF價格增長加計配息的總報酬，均為正報酬。若以成分債券之特性區分，美債ETF（9檔）平均報酬為3.79%；公司債金融債ETF（17檔）平均報酬為3.42%；中國政策金融債ETF（7檔）平均報酬為5.88%；新興市場債ETF（5檔）平均報酬為6.17%；高收益債ETF（2檔）平均報酬為9.01%，較台幣定存（約1.05%）、類定存保單（約2.7%）等，債券ETF報酬更具吸引力。

首先，債券風險比股票低，因此追蹤其指數的ETF報酬也比股票型的ETF來的有限。第二，ETF的成分債的流動性很重要，過去的投資人幾乎以壽險法人為主，除了流動性偏低，還有單一法人機構贖回恐造成該檔債券ETF面臨清算，恐怕位影響小額投資人權益。第三，追蹤的標的指數與時間，會產生不同的報酬率，而投資債券ETF也有風險，例如匯率風險、價格波動風險等，且過去的報酬表現無法保證未來的獲利，投資人應先瞭解相關的商品風險後，。

若從中細分債券ETF連結標的，根據投信投顧公會統計，截至去年底前三名皆為美債ETF，年增人數最多的為元大美債20年；以類型來看，占比最高的是產業債達28%，第二為美債占比21%，第三為中國債ETF占20%。

而聯準會升息次數降低，鴿派態度有助紓解美債殖利率走揚壓力，對美債價格也將有一定支撐性；其次，美中貿易戰仍存在不確定因素，市場避險資金持續湧入公債，有助美國公債價格彈升。

在產業債方面，從殖利率和題材角度來看，題材上，科技業基本面穩健且創新題材不絕，且在全球企業營運模式往AI自動化、雲端化轉型的浪潮下，企業對於軟體和硬體設備具穩健的需求，科技債也提供台灣投資人參與美國科技業長期趨勢工具。

中國債ETF方面，隨著中國大陸債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施下，外資持有中債規模持續增長，加上中債未來若全面納入國際債券指數，有望迎來約2,650億美元的資金，表現可期。

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關鍵字：債券ETF,ETF,美債,產業債,中國債,投資眉角

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