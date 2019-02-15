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邑錡看旺雙業務成長   陳世哲春酒喊話挑戰營運高峰  

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▲邑錡看旺雙業務成長   陳世哲春酒喊話挑戰營運高峰  。（圖／邑錡提供）

▲邑錡董事長陳世哲。（圖／邑錡提供）

記者姚惠茹／台北報導

邑錡（7402）今天（15日）舉辦2019年春酒晚會，董事長陳世哲致詞時表示，歷經過去十年磨劍，旗下創新ODM業務已成功接獲億元級大型ODM訂單，並看好OBM業務有望隨著物聯網應用及智能家庭帶動市占提升，今年有信心透過雙引擎帶領邑錡未來營運表現挑戰高峰。

邑錡去年全年營收達5.07億元，改寫歷年次高記錄，今年1月更繳出近18個月單月營收新高的5,902萬元，表現較去年同期大幅成長80.1％，不僅受惠創新ODM業務開拓客戶基礎與提升單一訂單金額策略有成，除帶動既有主要客戶訂單穩步提升，新加入億元級美系新客戶更展現強勁備貨力道。

陳世哲表示，旗下創新ODM業務持續複製「設計+製造」策略成功經驗，積極爭取ODM新訂單契機，其次，旗下Brinno自有品牌於去年底於全球眾籌平台Indiegogo成功創造超過660萬元訂單實績，再加上新款縮時攝影產品陸續上市銷售，加速產品汰舊換新需求，1月銷售額較去年同期大幅成長高達9成以上，更是未來帶動自有品牌OBM業務提升營收比重穩步向上的關鍵。

▲邑錡董事長陳世哲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲邑錡自創「Brinno」自有品牌。（圖／記者姚惠茹攝）

陳世哲回憶，為擺脫電子業產品設計普遍仿冒風險，堅持以創意、創新作自我挑戰，以期厚植品牌企業價值，選擇的是一條辛苦的道路，因此從2009年自創「Brinno」自有品牌，不走傳統電子代工，另行開闢全新的「縮時攝影」市場，從最初的設計靈感、產品研發技術、製造瓶頸克服、到市場教育，讓消費大衆了解「縮時攝影」的新概念以及廣泛的實際應用，進而創造新市場的需求。

此外，今年在自有品牌OBM業務進展加速，除已完成縮時攝影產品韌體開發，推出結合Wi-Fi、Full HD以及手機影片編輯App等功能於一身的高規格縮時攝影相機，也在去年第4季陸續導入自行研發的縮時攝影IC設計晶片，不僅大幅降低生產成本、縮短新品研發時程，更大幅提高產品競爭門檻

展望2019年，除看好創新ODM業務的美系新客戶在2019年ODM訂單穩健增長，充分展現億元級客戶的雄厚實力，另一方面，全力擴大Brinno品牌全球市占率，隨著品牌新款數位電子貓眼產品逐步出貨，以及去年下半年陸續推出多款縮時系列新品，有望隨著品牌宣傳帶動銷售表現逐步放量。

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關鍵字：邑錡,陳世哲,縮時攝影,Brinno

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