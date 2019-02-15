春節9天連假、中美貿易尚未明確　2月出口估年衰退1%~3.5%

▲財政部估計，中美貿易戰前景未明，2月出口繼續衰退。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

由於中美貿易戰前景未明，加上春節連假9天，使得2月的出口不被看好，根據財政部統計處估計，2月份的出口金額年衰退可能為-1%到-3.5%。

財政部今公布今年1月海關進出口貿易統計，出口金額273億美元，年減0.3％，連3個月負成長；進口金額263.9億美元，為歷年單月第3高，年增率6.8%。由於出口減、進口增，使出超達到9.1億美元，為近6年最低值。而財政部表示，台積電年前發生晶圓受汙事件，已經反映在1月的出口上，但是對於1月出口的影響數，在出口的統計上看不出來，仍要以個別公司所公布數字為主。

展望今年的出口概況，主計處就估計的很保守，認為今年上半年都會是負成長，第一季年減率為2.8%、第2季2.0%，整體上半年的年減率為2.4%，不僅終結連10季的正成長，直到下半年才會轉正。財政部統計處長蔡美娜表示，依此來計算，2月的出口成長率應該表現偏向保守，年減率在1%到3.5%之間。

不過就出口區域與國家來看，出口市場亞洲新興國家表現則不如先進國家，尤其中國大陸與香港、東協的出口雙雙大幅下降。中國大陸與香港受到終端買氣收縮，加上原物料行情下跌，出口值降至103億美元，為剔除春節因素外，自2017年6月以來最低水準，減幅7.5%連3個月下降；對東協減幅15.3%也是近4年最大降幅。