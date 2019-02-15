打包投注站僅存6張「2千元刮刮樂」　桃園男爽中100萬元

▲打包店內6張2000刮刮樂，中年男爽中100萬大獎。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

又有民眾刮出了百萬大獎啦！桃園市龍潭區一名年約50多歲中年男子，過年期間到中豐路上一間投注站買刮刮樂，當時他將店內剩下的6張「2000元超級大紅包」全數買走，結果刮開來後更幸運獲得百萬獎金，他還難以置信的到櫃檯請店員幫忙查驗，發現真的中獎後滿臉喜悅。

根據了解，開出百萬大獎的是桃園龍潭中豐路的金來發投注站，投注站的店員透露說，中獎的男子偶爾會來玩刮刮樂，當時男子先是買了4張2000元刮刮樂，刮完後離開沒有多久，男子又回到店內將剩下的2張打包，沒想到就在今年賣的最後一張2000元刮刮樂，幸運的刮出了100萬大獎。

▲苗栗縣也有民眾刮出200萬。（示意圖／記者李毓康攝）

另外，苗栗縣為公路一間全懋彩券行，春節期間也有一對年輕的小夫妻，為了孝敬父親到店裡購買刮刮樂，因為父親平時也會玩刮刮樂當作娛樂，於是決定今年多送給父親一包刮刮樂當做紅包，當天他們進到店裡後，看見「刮刮金樂透」數量剩不多，就決定乾脆全數購買。

他們回家後就將整包刮刮樂送給父親，還告訴父親今年準備了超級大紅包要送他。沒想到父親刮了之後，發現其中一張好像中了大獎，但不敢相信，所以過年期間一直抱持興奮但又忐忑不安的心情，一直等到大年初七開工這天才到銀行兌獎確認，聽到行員的確認後，才相信真的中了200萬大獎。