晶圓瑕疵事件比病毒損失多6倍　台積電估賠169.59億元　

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（15）日一改先前對晶圓瑕疵事件的說明，原本預期對第1季業績沒影響，如今預計將影響第1季營收減少約5.5億美元（約新台幣169.59億元）。

上月28日台積電晶圓因化學品不符規定，出現瑕疵晶圓，當時雖然透露至少報廢上萬片晶圓，但台積電強調，此事件不影響第1季財測，意即，第1季營收73億至74億美元（新台幣2249億元到2280億元）、且以新台幣計價將季減約21.9%到22.9%，仍可達陣。

台積電今日改變對此事件評估，將影響第1季營收減少約5.5億美元（約新台幣169.59億元），毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.42元。換言之，約影響財測營收的7.4%-7.5%，相較上次病毒事件損失的25.96億元，多達6.5倍。

台積電說明，因發現晶圓14B廠生產的12/16奈米晶圓有良率異常的現象，經追查後，發現來自一家化學原料供應商的一批光阻原料中，某特定成分因被處理的方式與過去有異，導致光阻液中產生異質的聚合物。而此異質聚合物對晶圓14B廠生產的12/16奈米晶圓產生了不良影響。為了確保出貨予客戶的晶圓品質，決定報廢的晶圓數量較先前評估的更多。

台積電表示，第1季報廢的晶圓將於第2季補足。此將貢獻第2季營收約5.5億美元，毛利率增加1.5個百分點，營業利益率增加2.1個百分點，每股盈餘增加新台幣0.34元。

以2019全年觀之，此事件預計將使全年毛利率減少0.2個百分點，營業利益率減少0.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.08元。

同時，台積電已採取行動，將部分產品自第2季提前投產，並也看見一些需求的增加。此兩項因素將額外貢獻第1季的營收約2.3億美元。

台積電指出，綜合上述原因，預估第1季營收將介於70億美元至71億美元之間，毛利率將介於41％至43％之間，營業利益率將介於29％至31％之間。

台積電表示，自發現此問題，便立即通知所有受到影響的客戶，與其保持密切聯繫，並個別溝通替代方案和產品交期。

此外，台積電也已採取行動加強線上晶圓檢測並對進貨原料更嚴加控管，以因應日益複雜的先進製程技術。

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