金控元月由虧轉盈賺311億　國泰搶下獲利王、國票單月衰退

▲2019年1月份15家金控獲利情況。（圖／記者戴瑞瑤、吳靜君製表）

記者戴瑞瑤、吳靜君／台北報導

15家金控1月份獲利全數出爐，因資本市場回穩，多家金控一掃去年12月單月虧損陰霾，今年元月共賺下311億元，但若跟2018年1月相比，整體獲利仍是年衰退4成。1月份國泰金擠下富邦金登上獲利王寶座，而15家金控中唯有國票金1月比12月衰退。

2018下半年中美貿易戰、美國升息等國際因素，讓市場波動劇烈，各金控可實現獲利大幅減少，去年又以前兩大金控國泰金、富邦金虧損最多，兩家虧損近百億，包括新光、元大、台新、開發都虧損，嚇傻金融圈。

邁入2019年，1月份國際情勢逐漸回穩，資本市場「回神」，各金控可實現獲利提高，1月份獲利開始由虧轉盈，15家金控共獲利311億元。但若跟2018年1月的548億元相比，年衰退4成。

1月份單月表現最佳的是國泰金，從12月虧損41億，到1月份賺下47億元，但若跟去年同期相比，則衰退67%。國泰金1月份順利擠下去年連霸許多的富邦金，以每股盈餘(EPS)0.37元，奪下獲利王寶座。

國泰金表示，旗下獲利引擎國泰人壽投資績效平穩，外匯避險操作得宜，1月稅後淨利達到22.3億元。另國泰世華銀行獲利表現穩健，1月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好，單月稅後淨利22.2億元。

至於富邦金1月份輸掉獲利王寶座，主要就是旗下獲利引擎富邦人壽獲利不如預期，受到1月份初年度保費大增，承保相關費用增加，單月只獲利0.1億元。富邦金1月稅後淨利36.91億元、EPS在0.36元，但也比去年同期衰退5成。

另外，包括新光、元大、台新、開發金，都從去年年底虧損中，順利在今年元月由虧轉盈。開發金1月因國際金融情勢回穩有利金融資產投資收益，稅後獲利13.56億元，每股盈餘0.09元。開發金控發言人張立人表示，一月份法人買超帶動及資本市場走揚，台股收盤指數上漲逾200點，有利於金融資產投資收益表現。開發金控將持續強化風險控管，並致力於跨部門合作，強化產品開發及銷售能力，深化客戶往來關係及競爭優勢，以提升長期穩定的獲利能力。

國票金則是15家金控中唯一一家出現單月獲利衰退。國票金1月稅後純益1.87億元，每股稅後純益0.07元，較12月份的2.5億元衰退，國票金表示，因為國票是屬於票券公司，在經營上就與其他金控公司較為不同，加上IFRS9上路的緣故，使得國票的帳面獲利就沒有上個月多，但是國票表示，2月份表現就會恢復原來的水準以上。

2019年1月金控每股盈餘排名，分別是國泰金0.37元、富邦金0.36元、中信金0.21元、兆豐金0.2元、玉山金0.19元、新光金0.18元、台新金0.16元、永豐金0.16元、元大金0.15元、第一金0.14元、華南金0.14元、合庫金0.14元、開發金0.09元、國票金0.07元、日盛金0.05元。