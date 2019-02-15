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企業信用卡也有神卡　兆豐銀祭高回饋又送機場接送

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▲▼兆豐銀公司商務卡。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀公司商務卡。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公司行號注意囉！兆豐銀推出以「公司戶」量身打造的企業卡「商務御璽卡」，國內消費想0.6%、國外消費1.6%的回饋之外，首次申辦刷機票、團費，不限金額都可以送一次免費的國際機場接送。

目前市面上常見的公司商務卡是以法人為主體，企業可以公司營業登記來辦理，並且指定的公司高層或員工才能刷卡，卡片功能多數著重在為企業控管花費。

目前有發行公司卡的銀行包含玉山、國泰世華銀、聯邦銀行等，玉山銀的回饋機制，當期新增刷卡5萬元以下回饋0.2%；超過5萬元的部分，0.5%回饋；而國泰世華銀則是公司當期消費1~8萬元之下，差旅費回饋0.3%、8萬元以上差旅費回饋0.5%；聯邦銀優惠也不錯，一般消費0.3%。

而兆豐銀的回饋在市場上就相當具有競爭力，國內回饋0.6%、國外則是1.6%，之外兆豐銀還加碼送，刷機票、團費，不限金額都可以送一次免費的國際機場接送。

兆豐銀表示，近年信用卡處大力發展業務，發卡範疇已不僅侷限在個人戶的推廣，今年起也將同步深耕企業金融客戶。此次開春即推出「商務御璽卡」，不僅搭配高額現金回饋與免費機接，對於商務客較常使用的各項權益，諸如機場周邊停車、道路救援及旅行平安險等權益也一應俱全，力圖拓展企金戶發卡市場。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示：「為了強化兆豐銀與企業戶之業務連結，去年起兆豐便著手規劃商務御璽卡，強化產品的權益與優惠的獨特性，希望讓這張卡片不僅能為企業節流，也能透過高額的現金回饋來開源，吸引各家企業戶申辦。」

更值得一提的是，目前市面上各家公司商務卡向來並不會配備首刷禮的回饋，兆豐銀行特地打破市場慣例，因應新卡上市推出首刷回饋，公司戶只要首次申辦後，刷機票或團費不限金額，就送指定地區免費國際機場接送一次。

▼公司用商務卡比較表。（資料來源／各銀行，實際以各銀行為主）

▲▼公司用商務卡比較表。（資料來源／各銀行，以各銀行為主）

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關鍵字：公司行號,公司商務卡,回饋,兆豐銀,企業戶

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