鴻海元月營收年增3.37%創同期新高　郭台銘再加碼買股

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今天（15日）公告元月營收4140.95 億元，較上月減少33.14%，較去年同期增加3.37%，創歷年同期新高紀錄，同時根據證交所統計，董事長郭台銘元月再加碼買進自家股票3000張，持股增至133萬498張。

鴻海公告2019 年1月自結合併營收為新台幣4140.95億元，月減33.14%，年增3.37%，創歷年同期新高紀錄，以3大產品線單月表現來看，無論在月增還是年增表現，皆是運算產品成長最多，其次為通訊類產品，最後則是消費性產品。

同時，看好鴻海旺到今年元月，根據證交所最新大股東持股異動公告，郭台銘1月再加碼買進自家股票3000張，等於連三個月都持續買進鴻海股票，從去年11月開始買進27020張、12月買進3000張，再加上今年1月買進3000張，合計3個月砸下24.12億元買進33020張，持股增至133萬498張。

展望今年，郭台銘今年在鴻海嘉年華會就以對聯「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」表示，集團要走出去開疆闢土，挑戰未來，希望集團同仁拿出信心，因為任何的信心是唯一的對策，不僅要對集團有信心，更要對自己這個老掌門人有信心，今年集團營運一定成長。