服務業景氣估5月回升後「走緩向下」　商研院：政府刺激措施不宜停歇

▲商研院最新發布服務業景氣動向，今年5月可望出現轉機微幅上升，不過預估6月則會再降。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人商業發展研究院（CDRI）今（15）日公布「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，從去年5月碰頂，可望下滑11個月後，將出現5月微升，但預估6月則會轉為下降走勢，顯示整體服務業景氣仍會走緩向下，建議政府採取的景氣刺激措施只宜加強，不宜停歇。

商研院發表台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數，領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for service industries）實際值於去年3月出現波段高峰，歷經5個月下降後又於9月回升，但10月又轉降，到了12月為98.03，僅及於2017年9月的水準，顯示預測出代表GDP的同行指標仍會再下降。

利用領先指標預測的同行指標綜合指數，循環實際值於去年5月出現波段高峰，接著到2019年1月已降為100.05，預測到今年5月99.94及6月99.93，又回到2017年10月的水準均低於2018年勉強超過長期趨勢的水準，整體服務業景氣仍會走緩向下，政府所採的景氣刺激措施只宜加強不宜停歇。

商研院表示，台灣服務業在投資部門成長及就業部門可能逐漸走出底谷，不動產服務部門止降的有利因素下，整體服務業景氣仍難見回升，主要原因是主計總處新發佈去年第4季相關實際值比較本系統原推估值，發現整體循環指數水平上移，但向下走勢速度增減波動不穩。