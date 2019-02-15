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年收入200萬卻不用繳稅　立院預算中心促檢討

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▲▼有錢,炫富。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲有錢人透過捐贈的方式，可以不用課稅。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

根據立法院預算中心表示，高所得卻不需要繳稅的戶數逐年遞增，主要是捐贈扣除額所致，應該通盤檢討現行扣除額的合理性。

根據立法院預算中心統計，100年年收入200萬元以上不用繳稅的有48戶（所得淨額為零）；但是到了105年則暴增到188戶，其中還有年收入2000萬元，所得淨額為零，不用繳稅。

依據財政部財政資訊中心105年度綜所稅申報初步核定統 計專冊，高所得者申報列舉扣除額之捐贈主要為現金(約占97.6%)，顯示高所得者多利用現金捐贈減少其稅負，惟外界 對於部分公益團體或信託財產規模龐鉅，但每年用於公益活 動支出占財產比率甚微，或有未辦理公益事務的情事而引起爭議。

立法院預算中心表示，高所得卻無需繳稅的戶數逐年遞增，主要為捐贈扣除額所致，應該通盤檢討現行扣除額的合宜性免稅額與扣除額的訂定。此外，立法院預算中心表示，免稅額與扣除額之訂定係為維持基本生活與衡量納稅能力， 旨在合理減輕人民負擔，以實現量能課稅。

惟依105年度綜合所得稅申報統計資料，622萬申報戶之綜合所得總額約5.80兆元，列報之免稅額及扣除額約3.61兆元(免稅額約 1.45 兆元、扣除額約2.16兆元)，占綜合所得總額的比率已高達 62%，顯示我國綜合所得總額經減除免稅額及扣除額後，據以核算稅額的綜合所得淨額僅占總所得的38%。

近年社會各界屢有提高扣除金額、增列扣除項目或擴大適用範圍的建議，考量綜所稅具有量能課稅功能，而扣除額對綜所稅累進稅率造成抵銷效果，允宜通盤檢討現行扣除額。

▼高所得所得淨額表格。（圖／立法院預算中心提供）

▲▼高所得所得淨額。（圖／立法院預算中心）

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關鍵字：高所得者,免稅額,租稅公平

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