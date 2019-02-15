華碩元月營收262億元年減9%　ROG電競筆電稱霸全球

▲華碩ZenFone Max Pro M2。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（15日）公布1月集團營收為262億元，年減9%，1月品牌營收為223億元，年減13%，主要受到中美貿易戰及產業缺貨影響，並宣布2019年開始的營收財報，將排除停業部門，同時宣布ROG電競筆電稱霸多國市占第一的佳績。

華碩去年底宣布將啟動手機策略轉型計畫，因此今天公布財報之際，同時宣布從2019年開始的營收公告，將排除停業部門之營業收入(previous smartphone models)，後續則另外會在季度報表揭露停業部門損益，強調未來華碩將專注電競用戶(Gamer)及專家用戶(Power User)，推出最佳手機產品。

依著上述營收揭露的規則，華碩公布2019年1月集團營收為262億元，年減9%，1月品牌營收為223億元，年減13%，主要是因為第一季仍受中美貿易戰及產業缺貨影響，而且2019年上半年多數機種仍將延續舊產品循環的營運，因此2019年上半年，以維持穩定營運及強化各事業群體質為經營重點，並積極規劃及執行產品開發計劃，期能在2019年下半年，透過新產品循環強化獲利及營運動能，以及積極佈建電競相關產品線。

▲ROG Mothership(GZ700)的創新設計獲得許多國際媒體的高度讚賞。（圖／華碩提供）

同時，華碩宣布，根據知名市調最新報告顯示，華碩電競動能成長強勁，去年12月份以19.1%的全球市佔成績奪下電競筆電市場冠軍，並在東南亞五國市場，包含印尼、菲律賓、越南、馬來西亞及泰國，也以37.8%的平均市佔領先對手，並分別穩踞五國的龍頭地位，印尼市場更拿下60%的過半成績，制霸當地市場。

另外，在EMEA(歐洲、中東和非洲)市場，平均市佔也達到23.5%名列第一，還有義大利、法國、芬蘭、土耳其、匈牙利、羅馬尼亞等多國皆繳出第一名的市佔佳績。

華碩不僅電競市佔表現亮眼，ROG品牌的創新實力亦也目共睹，像是今年一月初美國消費性電子展(CES)領先全球推出搭載最新NVIDIA GeForce RTX 顯示卡的全系列電競筆電，以及ROG Mothership電競筆電，皆獲得全場國際媒體的一致肯定。