ETN要來了！台灣指數公司18日將發布2檔新盤中指數



▲台灣指數公司預計於18日起發布2盤中即時指數，作為指數化金融商品連結標的。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台灣指數化投資市場加速發展！為增添指數金融商品多樣化連結標的，台灣指數公司預計於下周一2月18日起，發布「特別股混合高股息20報酬指數」與「台灣上市500大報酬指數」盤中即時指數，可作為ETF、ETN、指數基金、指數權證或結構型商品等指數金融商品之連結標的，成為指數化投資的新選擇。



台灣指數公司表示，「特別股混合高股息20報酬指數」是組合特別股、股息高且穩定的普通股所編製。首先，篩選市值規模達50億元以上，和符合流動性標準的上市特別股，若選取的特別股檔數未達20檔，則依照已入選的特別股訂定普通股篩選基準，選取符合公司市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，以補足成分股20檔，構建兼具股利率高且穩定、波動度低之股票組合。



「台灣上市500大報酬指數」以股票流動性篩選，剔除過去1年日平均成交金額排序最小5%的股票，再挑選發行市值前500大的股票組合代表整體上市股票投資績效指標，可便利指數化投資為複製指數績效進行投資部位調整或避險操作。



台灣指數公司統計，截至2019年1月底止，已完成指數授權發行國內外ETF共10檔、ETN共9檔等，主要追蹤指數類型為Smart Beta與主題型的指數，期待今年4月底ETN掛牌上市後，臺灣指數化投資市場更加蓬勃發展。