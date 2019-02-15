蘋果iPhone 7、8在德解禁　但僅限高通版

▲2017年高通在德國控告蘋果侵犯其專利，並要求法院禁售所有Phone機款。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果周四（14）宣布，將恢復iPhone 7、iPhone 8兩機款在德國的銷售，但僅限於搭載高通晶片的機種。

去年12月蘋果因與高通間的專利訴訟，必須在德國停售iPhone 7及iPhone 8兩機款。據路透社報導，這兩款手機將解禁，但僅能販售搭載高通晶片的機種。對此蘋果表示，為了遵守德國法院的判決，它「別無選擇」，只能在德國境內停售採用英特爾晶片的iPhone。

2017年高通在德國控告蘋果舊版iPhone 7、8技術供應商Qorvo的封包追蹤技術侵犯其專利，並要求法院禁售所有Phone機款。而Qorvo技術僅用於舊版iPhone 7、8搭載的英特爾行動數據機晶片。去年12月，慕尼黑法院判決高通勝訴，並核准禁售令，蘋果當即宣布德國下架德國境內15家Apple Store販售的iPhone 7、8。

雖然該兩機款終於解禁，但蘋果表示，「高通企圖利用對本公司產品的禁售令使蘋果屈服於他們的剝削要求。」蘋果自2016年逐步採用英特爾的行動數據機晶片，並於去年推出的iPhone型號完全放棄使用高通晶片，轉而支持英特爾。