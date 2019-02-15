小鳥飛進來停在刮刮樂看板上　彰化這家彩券行當天即開出百萬大獎

▲近來最暢銷的刮刮樂2000萬超級紅包，再增2個百萬獎金得主。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

雖然春節已經尾聲，但財神爺仍然「認真上班」！台彩透露，彰化一家彩券行超旺，2個月內連續刮出2個百萬大獎，其中有一天店員發現小鳥飛進店裡停在刮刮樂看板上，當天就開出百萬大獎，連老闆都忍不住說：「實在太神了！」

今年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」大獎持續開出。彰化縣中民街13號的「豐守台彩投注站」，2個月內連續刮出2個百萬大獎，投注站老闆表示，他平時就會抱著店內要賣的刮刮樂，站在供奉的財神爺面前，用心祈求希望銷售長紅，讓客人都刮出大獎。

有趣的是，在某天刮出百萬大獎當天，他將刮刮樂擺好後看到店裡飛進一隻小鳥，先是停在「2000萬超級紅包」的賓士車看板上，過一會兒再飛到財神爺的神龕上，老闆心想：「該不會今天又要刮出大獎了！」

接近中午左右，一位中年男子默默拿著剛買的「2000萬超級紅包」請她幫忙兑獎，看看為什麼這個數字後面有這麼多「0」？店員一看驚呼「真的是刮中100萬元了！」當中獎人淡定的走出投注站後，老闆滿心歡喜地祭拜財神爺，因為這是繼1月店內刮中「一路發」200萬元頭獎後，又再度刮出百萬大獎。

另外，桃園市龍潭區中豐路的「金來發投注站」近期也開出一個百萬獎金，店員透露，中獎客人大約50幾歲，偶爾會見他來買刮刮樂。刮出大獎的這張刮刮樂投注站店裡今年賣的最後一張2000元刮刮樂。這位幸運的百萬得主到店裡時已經是晚上9點多，當時店內2000元的刮刮樂只剩6張，他一張一張的刮，剩最後2張時，他先是離開了一下，又回到店裡豪氣的一次買走兩張。當刮中百萬時，他低調的來到櫃檯請店員幫忙確認，確認中獎後，他的喜悅之情溢於言表，很開心終於抱得大獎歸。