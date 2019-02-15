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富士康鄭州廠砍交通車、洗衣福利　iPhone撐不起「蘋果城」

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富士康。(圖／新華社港台部提供)

▲富士康。(圖／新華社港台部提供)

財經中心／綜合報導

蘋果屢傳新機銷售不佳砍單消息，根據《新京報》報導，鴻海（2317）旗下富士康位在鄭州的「蘋果城」，不僅傳出園區內交通車和洗衣福利被砍，甚至就連原本的7條產線也只開2條，相較深圳富士康春節後熱烈招工，河南鄭州廠卻十分冷清。

報導內容提到，鴻海旗下富士康位在河南的鄭州園區，過去是iPhone生產製造的大本營，更有「蘋果城」之稱，今年開春後卻十分冷清，甚至被員工爆料園區內的交通車和洗衣福利都被砍，員工指出，之前廠區到宿舍都可以坐班車，不過現在接送的班車取消了，員工只能步行20分鍾回到宿舍，這些消失的福利在富士康員工看來，已經透露出鄭州園區與已往不同的景象。

不僅如此，該名員工甚至爆料，原本的7條產線也只開2條，雖然日前就有外媒報導提到，富士康在鄭州園區裁員超過5萬人，並得到富士康回應，為配合集團全球佈局及客戶業務發展需求，不同園區的員工數量調配為集團常規性動作，預計2019年首季在大陸部分廠區仍有逾5萬人力招募需求。

但是富士康位鄭州園區在農曆年後發出的徵才訊息，已經把試用期縮短至1個月，轉正後底薪則為2100元，也就是包括底薪1900元+入職激勵獎金200元，而且因為返費減少，不少中介公司也不願意往廠里送人，相較富士康深圳廠的熱烈招工，明顯感覺出差異。

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