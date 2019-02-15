　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

商業周刊／創業一輩子　La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓，等死嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供。（僅限雜誌使用）

▲從電扇、玩具，跨業鞋、戶外家具，劉保佑在產業不斷變化中找活路。（圖／商業周刊／攝影陳宗怡）

文／鄭郁萌

劉保佑身材不高且極瘦，剛坐下吸了口拉麵，眉頭一皺拉開嗓門：「怎麼搞的！湯不夠熱啊，瑪莉！」還沒發完脾氣，幾個國中男孩怯怯靠近，「劉董，我們是Lamigo球迷⋯⋯，可以合照嗎？」他瞬間笑得像個孩子，「好啊，來！」

要用一句話介紹劉保佑真的很難，他是電扇廠／鞋品牌／職棒球隊／旅行社／婚宴會館／家具廠老闆，最近還開了拉麵店Laman，今年68歲了，活生生的一個斜槓老年。

「老？我才不老，我一直在創業！」他抗議：「前兩年開大學同學會，同學大部分是公務員，退休後老得我都認不出來了，他們說『劉保佑，你跟從前差不多。』」

台灣的拉麵店幾乎3步1間，劉保佑硬要在捷運忠孝復興站旁也開1間，老友都擔心他會虧本。「我說免煩惱，好不好吃卡重要。」他像個數學老師，只差沒拿粉筆在黑板上算給我看：座位82個、1碗130元，1天賣370碗就過損益點，店從早上7點開15小時，1小時平均25碗就達標，這還沒算小菜跟飲料。

「我創業先看商機，然後好好算，但是我也會看錯，賠了就快收。」他倒很豁達，「成功無法複製，失敗很難避免。我開拉麵店是發現自己從前的錯誤：La new鞋子太勇，顧客5年都不來買；麵若便宜好吃，你4小時就回頭來找我。」

創業首勝靠精算
別人爭相西進，他獨闖墨國

如果說創業如戰局，劉保佑擅長的戰術便是逆襲。他的第一勝在1990年，當時他只是個小玩具商，台商一窩蜂西進中國，他卻跨過半個地球到墨西哥考察，當年墨西哥對台商不友善，拿台灣護照不發簽證，設廠成本又是中國的4倍。

劉保佑卻看出另一點：廠設在墨西哥、貨賣到南北美洲，省關稅又省運輸成本。「我出廠價高，但加上關稅跟運費，只比中國貴1元；從深圳運來要1個月，我出貨洛杉磯只要3小時，誰贏？」他夏天做電扇、冬天做玩具，早年也接電扇代工，但有次吃了墨西哥業者的虧，決定從此不做代工，連沃爾瑪（Walmart）也只能賣他的品牌Mytek。他成為墨西哥市占6成的電扇王，年產量數百萬台。

「當初他跑那麼遠設廠，我們還笑他，結果他才是對的。」30年老友、玩具製造廠詮豐董事長周金隆，曾在中國設廠，他感嘆中國業者太會仿冒，5年前也不得不關廠。「劉保佑懂得精算、很堅持，看得很遠。」他說。

跨足科技業慘賠出場
他自省跨業太大，欠缺專業

劉保佑本來沒打算做鞋，因為借了2千萬元給在越南開代工鞋廠的朋友，後來朋友做不下去、以廠抵債，他只好公親變事主，跑了越南13次。

過去經驗告訴他，代工沒競爭力，非得自己做品牌不可。1996年，劉保佑大張旗鼓成立La new，砸下2億元行銷，每年營收卻不到1億元，2001年強打「足部研究所」，標榜量身訂做、耐穿保修，知名度才逐漸提高，2006年營收達三14億元、全台3百多家店。

好光景不過3年，店一直開，每家店營收卻直落。劉保佑發現店數飽和，兩年內緊急收掉1百多家30坪小型店，轉開50坪以上的大型店，店裡還賣起電視，這下不止行業斜槓，連營業空間都斜槓了。

「La new回購率近8成，客人知道這是我做的電視，一定喜歡，這叫品牌紅利。」他說。但電扇王、鞋老闆為何改做電視？原來是日商三菱在墨西哥的電視廠被燒毀，問劉保佑是否接手，1年28萬台的基本量讓他接下背投影電視代工，打的算盤是同時發展自有品牌VEA，鎖定56吋以上的家庭劇院組。

但背投影電視開機慢、體積大、安裝需專業人士，逐漸退出主流市場，劉保佑壓錯了寶，「科技市場變化太快，賠了10億以上，就當是繳學費啦。」從傳產斜槓到科技業，很會精算成本的他，卻沒算到這次跨業太大、欠缺專業眼光的盲點。

2004年他跳出來接手職棒第一金剛隊，同場的中信鯨、統一獅，母集團營收都在數千億元之譜，規模不過數10億的La new一上場卻祭出最高規格，包括認養球場、培養二軍、提供隨隊廚師及宿舍，以千萬年薪簽下旅外球員陳金鋒等人後，球員總薪資躍升第一高。

「要從製程省0.5％很辛苦，從行銷賺20％卻很容易。」劉保佑曾這麼說。他看到職棒在媒體有版面，可行銷La new品牌，經營職棒15年虧了16億元，他當成行銷成本。2012年更讓兒子劉玠廷接下球隊，仿效美國大聯盟經營「全猿主場」，如今成了中華職棒票房最好的球隊。

同心圓式創新業有兩不
他堅持不拿掉Logo、不上市

劉保佑斜槓了半生，有成有敗，他懂得唯有在核心本業穩固時，善用原有基礎、像個同心圓向外延伸新業，才有成功可能。2014年他創Lagoon品牌做戶外家具，別人說他又轉行，他嗤笑：「塑膠射出是我的專長耶。」原來大型玩具、電扇全是塑膠射出成型品，同樣機器只要換個模具，就可做塑膠家具。

「玩具、電扇、戶外家具都很『蓬鬆』，一個貨櫃裝不了幾支，這是我的優勢。」他再次看準墨西哥與中國的運輸價差，尤其2018年以來的美中貿易戰下，劉保佑在墨西哥占地25公頃的10個廠、4個發貨倉庫，吸引了不少原本貨源在中國的美國進口商。

「有些可以談，有的沒得談啦。」劉保佑揮揮手，還是很硬。Ikea開出上百萬件的訂單，條件是要拿掉Logo，他當場拒絕；美國營收約40億美元的Texacraft找上門，讓他保留品牌，去年已經開始出貨。目前Lagoon年銷量約16萬組椅子，客戶包括日本阪急啤酒園，墨西哥的肯德基、星巴克等。

「不斜槓，萬一產業衰退就等死嗎？」電扇廠、鞋品牌獲利穩定，劉保佑卻彷彿擔心明春水暖的鴨子，趕著試水溫，創業一樁接一樁。外人看他總走險路，他也自知很難被了解，從來不想上市櫃：「公司賺賠是我的事，投資人買張股票就有權質問我，我才不甩他，他們又不一定內行。」

強悍的性格，是他從幼時困苦中養成。劉保佑出身高雄岡山，4歲喪父，有次他拉著母親衣角跟去菜市場，聞到陽春麵香不肯走，母親掏空口袋只夠買1碗麵。「那時不懂事，我連口湯都沒留給媽媽。」他從此愛吃麵，一直想開麵店，早在15年前就註冊品牌。

「建廠第5年，我在墨西哥接到妹妹電話說，媽媽中風快不行了。」劉保佑趕回台灣，在桃園機場打電話回家，才知母親在他飛越太平洋上空時已離開人世。「我在機場哇的大哭，這是我一生的遺憾。」

氤氳的台式拉麵香，對他來說是紀念媽媽的味道、更是求活路的味道。劉保佑一臉豪氣，揮舞著手說，「我要在台灣開1百家、還要開到美國去！你等著看⋯⋯。啊，這個不要寫啦，免得人家又說我吹牛。」

【延伸閱讀】

「一般勞工根本玩不起！」華航機師罷工，暴露台灣均貧現象...前培訓機師看見的4個現實

沒有動力去賺錢時，就要去最好的餐廳吃頓飯！兩個故事告訴你：那麼窮，是因為你太省了

為什麼有錢人不容易變窮，窮人卻很難變有錢？一個賭場工作者的觀察

第一部國產車，興奮到在上面睡整晚！現在卻賓士怎麼換都無感...從85度C創辦人的故事，看人生真正的幸福

減重第一步是要睡飽！台大醫師身體力行「斷糖4招」，兩年內瘦了15公斤
 

ET快訊
屋主自縊留凶宅！24歲女房仲徒手解「奪命童軍繩」…3個月後走
快訊／空軍士兵江國慶冤死案　陳肇敏等5軍官賠5957萬確定
春節固定放9天！蘇貞昌：可評估「提早放年假」
首例！越南豬肉產品也驗出非洲豬瘟

關鍵字：商業周刊,La new,拉麵,劉保佑,斜槓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

服務業景氣估5月回升後「走緩向下」　商研院：政府刺激措施不宜停歇

鴻海元月營收年增3.37%創同期新高　郭台銘再加碼買股

聯發科1月營收162.42億元　近11個月新低

孝心感動財神！苗栗小夫妻買刮刮樂當紅包送爸　一舉刮中200萬

商業周刊／天成花蓮蓋飯店　為何敢賣一晚38萬？

年收入200萬卻不用繳稅　立院預算中心促檢討

筆電淡季效應　廣達一月營收減17%、緯創減12%

華碩元月營收262億元年減9%　ROG電競筆電稱霸全球

ETN要來了！台灣指數公司18日將發布2檔新盤中指數

蘋果iPhone 7、8在德解禁　但僅限高通版

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

服務業景氣估5月回升後「走緩向下」　商研院：政府刺激措施不宜停歇

鴻海元月營收年增3.37%創同期新高　郭台銘再加碼買股

聯發科1月營收162.42億元　近11個月新低

孝心感動財神！苗栗小夫妻買刮刮樂當紅包送爸　一舉刮中200萬

商業周刊／天成花蓮蓋飯店　為何敢賣一晚38萬？

年收入200萬卻不用繳稅　立院預算中心促檢討

筆電淡季效應　廣達一月營收減17%、緯創減12%

華碩元月營收262億元年減9%　ROG電競筆電稱霸全球

ETN要來了！台灣指數公司18日將發布2檔新盤中指數

蘋果iPhone 7、8在德解禁　但僅限高通版

SBL明星賽／三分球大賽增設5分區　梅奧強勢參戰

「三腳壁花汪」怕到不敢看人　3個月後回頭找她：保護我

首例！越南豬肉產品也驗出非洲豬瘟　今18點起自越南入境手提行李100%檢查

呆萌女看婦科！聯絡人填男友...關係欄曝「性福私生活」　網笑：還好沒寫3.5次

2/16歡慶世界穿山甲日！逛動物園搭貓纜玩燈謎　了解牠們小祕密

中職／獅隊完成評估　江奕昌接任一軍體能教練

換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算

這耳機真潮！　NBA攜手Beats推聯名款耳機

攝氏零下32度 蛋液成冰柱托住蛋殼 有如幽浮降落！

緣分締造奇蹟！　貼心柴聽懂約定「暖守罕病女孩2年」

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

財經熱門新聞

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原..

遠傳、台灣大再推311、299..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

謝金河：公司若不賺錢股東、員工..

17歲偷母親信用卡刷119萬創..

台股萬點有撐　內外資力捧前13..

發票無紙化效果差　紙本占八成

大樂透加碼最後一天！　百萬紅包..

影／華航罷工營收損失逼近6億　..

郵局不能領200元了！中獎發票..

一張大樂透中7注百萬紅包獨得6..

逾4成上班族想當網紅拚百萬年薪

傻眼！ATM提款出來千元鈔只剩..

稅額試算　今日開跑

更多熱門

相關新聞

沒有張忠謀的台積電　連環出包內幕

「這已經不像我們過去認識的台積電，」研究半導體產業超過20年的中國國金證券科技及半導體產業負責人陸行之，在臉書上寫下重話。

惜福料理╳五色搭配　五柳枝

32歲玩具店　「顧問員工」讓營收飆6倍

農林女董座大數據種茶　百年茶商復活記

殯儀館打工囡仔　打造3C新零售王者

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面