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商業周刊／巨人企業陷內鬥？沒有張忠謀的台積電　連環出包內幕

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圖／商業周刊提供。（僅限雜誌使用）

▲劉德音（右2）與魏哲家（左1）去年接任台積電董事長與總裁，雖採漸進式接班，上任後仍遇逆風。（圖／商業周刊／攝影楊文財）

文／吳中傑、黃靖萱

「這已經不像我們過去認識的台積電，」研究半導體產業超過20年的中國國金證券科技及半導體產業負責人陸行之，在臉書上寫下重話。

1月28日，陸行之出言抨擊，因為傳出台積電台南14廠的16與12奈米製程使用了不合規格的「光阻劑」，可能導致上萬片晶圓報廢。

去年6月台積電創辦人張忠謀退休後，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家正式接班，如今該公司卻在不到8個月內兩度下修財測、發生歷年最嚴重資安事件，加上最近這次意外，以嚴謹出名的台積電，顯得很失常！

「我們從業經驗，一般有1千片報廢就很恐怖了，超過萬片，絕對是（問題發生了）2、3個月才會這麼多……，即使是大陸（製程技術較落後）也不太會出一次報廢千片的包。」一位在半導體業超過20年的中國晶圓代工廠台籍中高階主管說。

為了找出真相，《商業周刊》採訪團隊訪問超過18位台積電現任與前任中高階主管、半導體設備商、化學原料業者及分析師等人，試圖梳理脈絡。

追蹤1》砍成本改變供應商策略？
最近採購出來談，甚至砍15％，以前不可能發生……

台積電的聲明公告中，歸咎供應商：「問題出在一批光阻原料，此批原料係來自一個與台積有多年供貨經驗優良的廠商，但與過去其供應之原料規格有相當的誤差。」

台積電企業訊息處資深處長孫又文接受本刊訪問時說：「拿來的時候，只相信那個原來的廠商給我們的檢測，我們沒有進一步再做自己的檢測。」

然而，在台積電資深供應商眼裡，此事很異常，原因在，全球前三大光阻劑廠商包含東京應化工業（T.O.K.）、JSR、信越（Shin-Etsu Chemical）。這次被指涉出包的陶氏化學（Dow Chemical）雖也是國際大廠，並是台積電其他原料長期合作夥伴，但在光阻劑供應名單中，屬後進者。

「大部分是換新製程才會換供應商。但有時，要成本降底，或（產品）上線有時間壓力，會先將就用舊的，之後為提升良率就會換。」一位台積電化學原料供應商副總經理表示。

若再拿2017年台積電年報的黃光製程主要原料供應商，跟2016年相比，名單差異變大，家數也從七家增加到十家。是台積電的採購策略改變，間接導致這次意外？

一位台積電本土設備供應商的副總經理表示，近年台積電的採購策略正從技術導向，演變成價格導向，「他們（雙首長）急於表現自己（能維持獲利）……。」

以前，「供應商能給好技術、好內容，貴一點OK，反正毛利夠支撐。」去年下半年起，台積電「（砍價）執行力度比較強，以前可能半個月（談價格）降不下來，就還是照原本價格走，現在就跟你多耗。」另一位台積電本土服務供應商總經理也表示。

該名中國晶圓代工廠台籍中高階主管認為，供應商被要求砍價之下，很可能因此更動配方，也許規格檢核表上看起來與過去一致，但實際導入製程，就會發生問題，「比較先進的工藝節點，要是有那麼一點點點的小差異，就會造成良率問題，你用原先的步驟或規格逮不到（錯誤）。」

台積電沒有證實撙節成本與這次意外的關係，從財報上也難看出供應商的成本是否降低，但台積電內部撙節成本，可看出以管銷費用（SG&A）除以營收的比率，在2012年前還在4％以上，到2018年，已降到2.5％。里昂證券半導體產業分析師侯明孝分析，此費用率往下降，表示台積電對內部花費的管控很緊。

但也有人為供應商辯護。一位曾在台積電任職近20年的前中高階主管表示，這次被市場指涉出錯的供應商，是全球最大化工控股公司陶氏杜邦（DowDuPont） 旗下的陶氏化學，陶氏市值超過3兆6千億元，「這麼大的廠商，不太可能犯低級錯誤，它就像是化學界的英特爾（Intel）！」

追蹤2》接班後，螺絲鬆了？
台積有個「東廠」……它可以找哪些人有犯罪傾向

我們進一步質疑，即使陶氏原料有問題，為什麼台積電驗收時，卻沒有發現？它真如陸行之隱憂般，「是運氣不佳，還是皮帶鬆了？」

孫又文回答：「我不曉得為什麼驗收時沒有發現……，以後就是要全部檢測完畢才能夠用，我們這次就是沒有。」

「如果真的就是SOP沒做好，我們會覺得滿訝異的，」侯明孝表示。一位半導體工程師說：「理論上，光阻液上機前就會有品管檢驗，光阻製程完還有品檢，有偏差應該會檢出。」而且台積電還有嚴格的品管部門，會依照之前生產的大數據，決定取樣檢查的頻率，但這次問題竟拖了兩個月才被發現。

台積電若沒有落實流程，狀況幾乎跟上次的機台病毒事件如出一轍，台積電當時歸咎原因是：安裝新機台時，人員未遵循標準作業程序，導致潛藏在機台內的病毒進入內部網路。

「流程不嚴謹」，過去很難跟台積電畫上等號。該公司因為一個世代的設備投資就高達數千億，對犯錯容忍度極低，其內部有「review」（檢視）、「align」（對齊）等術語，指做事要時時檢討、員工間要時常確認彼此意思是否一致。

台積電乍看螺絲鬆了，但其實近年的管理規章，卻是越來越複雜。

「台積有個『東廠』，internal audit（稽核）搭配法務，」「你有沒有看過電影《關鍵報告》？它有一套系統可以預防犯罪，找哪些人有犯罪傾向。」該位台積電前中高階主管舉例，台積電約5年前，就有這系統檢視內部，如果有員工跟供應商走太近、或有親友關係，就會被查。「不管很遠的親戚也是，就說你有犯罪傾向，這很讓人詬病的是，台清交成，都是學長學弟嘛，避也避不了。」

「他們用很多管理規章處理事情，每出一次事就加強修訂。現在廠商要跟他們開會，都要先提出申請讓採購同意，而且只能和採購談，不能單獨和使用單位談。」一位台積電本土設備供應商副總經理說。

管更嚴，團隊的執行力卻更無法到位？更有意思的是，當我們追問此問題時，眾多受訪者卻反丟出一個問題：你覺得這消息，為什麼被爆出來？

追蹤3》內鬥、派系角力？
一定有人覺得把這事弄出去，可以用外部力量制約內部

「其實以前也都有類似事情，半導體製程這麼多道、這麼多供應商，哪時候不會發生大大小小的差錯？ 但重點是，以前都沒有被爆出來，為什麼現在廠出了問題，記者沒2天就會知道？」一個公司市值破兆的台積電供應商中階主管說。

目前關於台積電內部的權力、派系之爭，有各種無法證實的傳言， 「真正的insight（內幕），我敢講你敢寫嗎？現在這東西，有點太強調這件事情，太被突出，太被報導跟痛打，有人要搞東西，要搞一些人走。」該名台積電前中高階主管表示。

「以前做事，大家會猜，Morris（張忠謀英文名）怎麼想、怎麼看？大家會朝某一個方向，行動是一致的。但現在他不在，就不一樣了。（大家）一定想，這件事做了，是對劉（劉德音）、或對魏（魏哲家）有利？ 」另一位台積電前中高階主管表示。

有關人事鬥爭的論述極多，當領導者的權威被質疑後，即便有再多規章，員工執行力自然很難到位。但這就能解釋這次意外嗎？回歸問題的本質，究竟股東該如何看此事件？台積電，真的變了嗎？

至今，台積電不願意對此事做更進一步的細節說明。

但若將這次光阻事件簡化來談2種可能：一，內部SOP沒有落實而導致出錯；二，內部SOP落實了，仍然出錯。2種可能，都算是系統性問題，都不是小事。

前者，出錯太頻繁，代表更多規章也管不動，問題在執行力。後者，可能代表「你台積電有些製程，是沒辦法在生產線上檢測出問題。」一位歐美系半導體設備商說，隨著台積電的製程越來越先進，變成世界第一，不可控的風險，將會越來越大。

一場信任風暴正在成型……
「張忠謀不在了，大家沒顧忌，要殺就殺」

這次的晶圓報廢事件，不是成本、接班後螺絲是否鬆了，或權力動盪等單一原因可解釋，而是一場多重因素交雜的領導信任風暴，正在交織成型。鬥爭傳言，就是信任危機的徵兆，當員工對領導權力質疑時，規章再嚴，也難以落實。股東接下來要警戒的是，它會否進一步形成負向循環？台積電領軍者能否好好梳理，不讓意外成為常態。

信任危機，幾乎是所有接班人都會面臨的挑戰，尤其是強人之後的接班者，強人如張忠謀與郭台銘等，赤手空拳打下江山，威望十足。接任者剛上任要建立同等權威，難度極高。初期，接棒者多選擇從數字下手，對股東交代，但也可能引發不滿。

如供應商就會質疑：「現在的新王朝，就只有一件事，我要有利潤，要維持EPS，管你廠商活不活得下去。」

在大家對領導者的做法觀望時， 台積電的雙首長制，又讓情況更複雜。「劉比較洋派，都找常春藤的班底，魏比較土派，找清華、交大等這批人，兩個打法完全不同。」「Morris不在了，大家也沒顧忌了，要殺就殺，各占地盤，以前會猜Morris在想什麼，現在不用。」一位台積電前主管表示。

如果，再加上外在環境驟變，台積電3次調降財測的訊息，更可能會影響新領導者的威信。即便規章仍在，該位台積電前主管還是用「失了魂」形容公司。

尤其，在一位巨人般的開創者後接班，向來就是企業交棒高難度的一課。

這是一門連市值新台幣2兆7千億的奇異（GE）都難解的課題。奇異前執行長伊梅特（Jeff Immelt）在位16年，始終難以走出前任傳奇執行長傑克．威爾許（Jack Welch）的陰影。星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）先前轉任董事長8年後又回鍋執行長，就是因為接班人急於建立威望、衝刺數字。

第一代創業者離開後，接棒者勢必經歷一段權力動盪期，台灣最優秀、占台股市值逾兩成的台積電，如今看來也難避免。

劉德音與魏哲家若能度過這場風暴，對台灣將是很有意義的一堂課。台灣企業的接班問題，連《經濟學人》都曾點名提醒，這群新接棒者能否在動盪極大的時局裡，走出自己的路，影響的不只是企業，還將決定台灣的未來。

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關鍵字：商業周刊,張忠謀,台積電

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