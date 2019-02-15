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「失業勞工子女就學補助」18日開跑　每人最高可補助2萬6400元

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲失業勞工子女就學補助下周一開跑，補助金額從4000至2萬2000元不等，申請截止日至3月20日。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

在新的一學期的開始，勞動部107學年度第二學期「失業勞工子女就學補助」今（15）日起開始接受辦理，只要是非自願離職的勞工，若子女就讀高中職或大專院校，經審查符合資格者，補助金額從4000至2萬2000元不等，申請時間從2月18日起至3月20日截止收件。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，舉凡符合非自願離職的失業勞工，失業期間逾1個月以上（1月19日以前失業）、與配偶106年度綜合所得總額在148萬元以下、且至107年2月18日前尚未申請勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，該子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，即可申請補助。

校園,校園安全,大學,台大（圖／記者張一中攝）

▲勞動部提醒，失業勞工子女若就讀公私立高中職，已免學費者，則不得再申請本項就學補助（圖／記者張一中攝）

根據補助辦法，就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助1萬2000元，私立大專校院子女每學期補助2萬2000元。此外，對於獨立負擔家計，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等獨力負擔家計者，或有2名以上子女就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

舉例來說，一名失業的單親媽媽育有2名子女就讀私立大學，每名子女即可獲得2萬2000元再加2成的補助，也就是2萬6400元，因此2名子女合計5萬2800元。另外也提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

孫碧霞提醒，申請補助一律採掛號郵寄方式申請，若有相關問題可撥打勞動部免付費電話0800-085151洽詢；根據統計，去年上、下兩學期一共有4711人次申請，補助5812名學生，費用合計達1億1600多萬元。

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關鍵字：失業,勞工,補助,大學,高中,勞動部,孫碧霞,就學

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