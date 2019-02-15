換機潮延長！元月出口年減0.3％　連3個月衰退

▲元月份出口年減率0.3%，但是較財政部預測偏向較為樂觀。（圖／記者徐文彬攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(15)日公布1出口273億美元，創歷年同月份的次高，較去年12月減少4.6%，較去年同期減少0.3%，為連續3個月下滑，但是已經較財政部統計處猜測較為樂觀些。

1月進口為263.9億美元，為歷年單月第3高，叫年增加10.4%，較去年同期增加6.8%；1月出超9.1億美元，較去年12月減少38億美元，較去年同期減少17.8億美元。

財政部統計處表示，由於步入外銷淡季加上全球經濟成長趨緩，才會使1月份的出口較去年出口進微減0.3%，是連續第3個月下滑；進口受惠於於出口所衍生的需求及半導體設備購置的挹注，創歷史單月第3高，年增率6.8%，是連續15個月正成長。

1月主要出口升多降少，其中塑化產品、紡織品、基本金屬及其製品礦產品因國際原油、鋼鐵價格下跌及需求轉弱等影響而有所下滑；但是資通訊視聽產品受雲端伺服器及電腦零件出口維持強勁，年增21.4%，機械及電子零組件分別因渦輪噴射引擎維修及機電體電路需求增加而小有增加。

主要市場對東協因括產品、基本金屬及其製品輸出衰退，對中國大陸與香港因廠商購料及投資續呈保守；但是對美國、日本出口規模創歷年單月新高、對歐美市場也略有增加。

總而言之，今年雖有人工智慧、物聯網、車用電子、高效能運算、5G通訊技術等商機持續擴展，為中美貿易爭端的效能陸續浮現，後續演變尚未明朗，全球景氣展望不如去年，也會帶動國際原料價格回軟，手機換機周期延長抑制成長空間，使連續10季的正成長終結，得第1季的出口呈現縮減的態勢。