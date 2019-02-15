新竹水情吃緊燈號轉為綠燈　供水估到3月底無虞



▲新竹地區水情不佳，水利署把水情燈號轉為「水情稍緊」的綠燈，後續等待春雨來挹注水庫蓄水量。（圖／資料照／取自水利署網站）

記者馮建棨／台北報導

受到天候影響，北台灣從去年11月開始降雨量偏少，其中新竹地區整個2月份沒有顯著降雨，水利署今天（15日）召開水情會議，由於新竹寶山及寶二水庫蓄水量比往年少，因此把水情燈號從「水情正常」的藍燈，調整為「水情稍緊」的綠燈。

▲新竹地區水情不佳，水利署把水情燈號轉為「水情稍緊」的綠燈，後續等待春雨來挹注水庫蓄水量。（圖／資料照／取自水利署網站）

根據水利署資料顯示，目前全台各水庫蓄水狀況，北台灣的翡翠水庫蓄水量有84.68%，石門水庫59.97%，寶山水庫只有33.95%，中部的永和山水庫39.07%，明德水庫48.5%，鯉魚潭水庫44.01%，德基水庫51.73%，南部仁義潭水庫54.32%，曾文水庫44.67%，南化水庫58.98%及牡丹水庫61.09%，整體都在歷年水位左右，只有新竹地區水情明顯較差。

水利署表示，雖然降雨偏少，但從去年8月開始，水利署加強自河川取水，不足水量再由水庫放水，減少水庫出水量，同時也採取水庫出水總量管制、跨區支援調度、農業加強灌溉管理、推動一期稻作轉旱作、大面積輪流灌溉節水、工業區及科學園區自主節水、夜間離峰減壓供水、高地地區水車供水、整備抗旱水井及伏流水，同時啟動掌水工細緻管理水閘門，並密切與科學園區、縣市政府、產業公會及各水利會溝通協調。

經過各單位的節水，從去年11月開始累積到現在已經節水近2億噸，相當一座石門水庫蓄水量，因此目前尚可維持穩定供水。目前新竹地區已由石門水庫及永和山水庫最大量支援每日用水14到15萬噸，約佔新竹地區總用水量四分之一，並啟動抗旱備援水井，挹注新竹地區用水，同時配合氣象局與國防部在天候條件許可下，隨時進行人工增雨作業。

水利署評估，目前透過區域調度及抗旱整備，整體應該可以穩定供水到三月底。

水利署指出，依照氣象局提供的資料顯示，未來3個月雨量，北部接近正常、中南部正常偏少，不過還是要用最審慎態度保守應對，做好水情日日監控及調配，也呼籲各界加強節約用水，共同珍惜水資源。

▼新竹地區水情不佳，水利署把水情燈號轉為「水情稍緊」的綠燈，後續等待春雨來挹注水庫蓄水量。（圖／資料照／取自水利署網站）