以「千人計畫獎」利誘　前可口可樂前工程師被控竊密給陸公司

▲可口可樂前資深工程師被控竊取價值1.2億美元商業機密給一家中國大陸公司。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

美國司法部宣布，可口可樂前資深工程師周四（14）因涉嫌竊取價值1.2億美元（約新台幣37.3億元）商業機密給一家中國大陸公司，而在田納西州被起訴。

綜合外電報導，美國國民You Xiaorong被控竊取幾家公司共同擁有且價值不斐的不含雙酚A（Bisphenol A，簡稱BPA）包裝塗料技術，起訴書中還包括一名未具名的可口可樂公司（Coca-Cola）前雇主。可口可樂並未對此事發表評論，但證實You Xiaorong曾於可口可樂工作，「因為這是尚待解決的法律事件，我們不宜進一步評論。」

根據起訴書，You Xiaorong與中國大陸國民Liu Xiangchen和一名不具名的親屬密謀竊取不含雙酚A化學物質的食品包裝塗料配方，科學家近幾年發現雙酚A有害人體健康。BPA的替代品在食品包裝行業中相當稀少且極具價值。

起訴書也指出，Liu Xiangchen欲發展不含雙酚A包裝塗料的生產線，因此需要該技術。他以保證贏得中國研究與創新最高榮譽之一的「千人計畫獎」作為交換，提供You Xiaorong這項工作。該獎項旨在表揚自海外學習及工作歸國的專業人才，將技術帶回中國大陸以推動經濟發展。美國情報官員表示，該計畫也鼓勵海外華人竊取技術帶回中國大陸。

田納西州東區檢察官J. Douglas Overbey表示，You Xiaorong被控有預謀地轉移價值超過一億美元的商業機密，以成立一家大陸公司，並可能成為美國公司的競爭對手。「不幸的是，中國大陸持續利用『千人計畫』等國家計畫，來吸引和獎勵盜竊我國商業機密和智慧財產權的小偷。」