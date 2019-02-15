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亞股跌多拖累！股期雙市震盪翻黑　台指期跌37點收10042點

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）

▲不敵亞股走軟拖累，台股期現貨今天同步收黑，台股收跌10064.78點，台指期也跌37點，收在10042點。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

國際雜音紛亂，美股4大指數漲跌互見，亞股則跌幅逾1%，台股期現貨今（15）日震盪收黑，台股終場下跌24.23點，以10064.78點，成交量1125.5億元，台指期則收跌37點，以10042點作收，成交量11萬1580口。

台股今天開盤一度躍上半年線，隨後在亞股跌幅擴大之下，以及電子三雄中僅台積電力守平盤，大立光、鴻海則同步走弱，盤中賣壓出籠，盤勢率先由紅翻黑，最低一度來到10055.5點，尾盤跌幅收斂，終場下跌24.23點，以10064.78點，成交量1125.5億元。

台指期周五開跌逾30點，指數維持震盪走勢，盤中一度由黑翻紅，最高一度來到10104點，不過上檔壓力沉重，再度壓回盤下整理，電子期指尾盤小跌0.52%，金融期指也跌0.43%，終場下跌37點，以10042點作收，成交量11萬1580口。

法人表示，美股在農曆封關期間漲勢兇猛，台股期現貨新春開紅盤本周收紅，同時美中貿易談判的樂觀情緒充分反應在市場上，不過如今傳出延長60天的消息，市場持觀望態度，因此目前美國聯準會偏向鴿派，台股、台指期走勢將會受全球景氣數據表現以及聯準會談話影響，預期盤勢將會採取「進三退二」。

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關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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