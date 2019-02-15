哈日族注意！「日圓先生」預言日圓將大升　5萬台幣半年少換1萬5日圓



▲日圓先生榊原英資仍看多日圓漲勢。（圖／視覺中國）

記者劉姵呈／綜合報導

228連假或3-4月計畫到日本賞櫻的哈日族手腳要快了！有「日圓先生」之稱的榊原英資預言，美中貿易談判、全球經濟放緩及英國脫歐等議題若持續發酵，未來避險需求將可能推升日圓來到100日圓兌1美元，半年內升值近1成。屆時日圓兌新台幣賣出匯價恐飆破0.31字頭，半年內5萬台幣就少換1.5萬日圓；即使新台幣跟日圓同步走強，日圓為避險貨幣仍比較強勢，因此愈晚換仍然愈貴。

從去年10月初以來到現在，日圓兌台幣從0.26已升至0.28左右，現在若用5萬元新台幣兌換日圓，可換到的日圓已少了整整1萬5千多日圓；若未來真的飆升到0.31字頭，也就是1元新台幣還換不到3.2日圓，半年內將再少換1.5萬日圓。與去年10月比較，哈日族足足少換了將近3萬日圓，真的是欲哭無淚！

據知情人士透露，大陸國家主席習近平將於本周五在北京會晤美國貿易談判代表團的主要成員，其中包括美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)和財政部長梅努欽(Steven Mnuchin）。

而美國總統川普於周二告訴記者，如果美中雙方即將達成協議，他將考慮推遲3月1日與大陸進行貿易談判的最後期限。若這迫在眉睫的最後期限過後，美中雙方仍未就貿易談判內容達成協議，美國將對自大陸進口的2000億美元產品關稅從10%增加到25%。

今年美國和中國大陸股市均上漲約10%，部分原因在於市場對貿易緊張的局勢轉趨樂觀，同時也預期美中雙方可能接近宣布貿易和平或者至少延長停火協議，在此同時，身為避險貨幣的日圓則面臨貶值的壓力。元大投信期貨信託部指出，本週日圓匯率(2/8~2/14)貶值0.6%，收110.48。今日日圓早盤在110.99附近震盪，午盤來到111.01日圓價位。



▲日圓先生榊原英資。（圖／歐新社）

然而有「日圓先生」之稱的榊原英資強調，仍十分看好日圓的升值潛力。榊原英資表示，因美中貿易戰及英國脫歐等議題仍未解決，加上全球經濟放緩，未來3到6個月，美元兌日圓的區間將介於105至110，甚至可能漲至100日圓兌美元的水準。

綜合以上分析，元大投信指出，近期日圓在美元及全球股市反彈走升的雙重利空夾擊下呈現貶值的態勢，然而在風險事件仍未完全消除的情況下，未來日圓再度走升的機會仍不小，投資人可趁現在日圓拉回整理的時候趕緊進場布局。