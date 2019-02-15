影／一天工作縮成一小時　工研院助和成導入二代水龍頭研磨機器人

記者姚惠茹／新北報導

工研院和衛浴大廠和成欣業（HCG）今天（15日）舉辦簽約儀式，宣布導入第二代CPS研磨拋光機器人，相較前代機器人， 調機時間從原本的一天縮短為一小時，研磨動作零死角，達到快速換線，不僅提升水龍頭生產品質，同時提高產能目標。

根據國際機器人聰盟（International Federation of Robotics，IFR）資料顯示，工業機器人全球年出貨量在2013年到2017年增長114％，預估2021年全球工廠供應機器人數量高達63萬台，應用領域廣泛，包括汽車與零組件、電子電機、機械金屬加工等等。

▲左起為工研院機械所所長胡竹生、工研院副院長張培仁、和成欣業總經理陳振乾。（圖／工研院提供）

工研院副院長張培仁表示，台灣水五金廠商約300家，年產值600億元，並以出口為主供應全球50%以上的水龍頭，過去卻因為水龍頭外型複雜，難以導入自動化，後來在使用工研院研發的CPS研磨拋光機器人後，不僅水龍頭研磨的覆蓋率從80％提高到90％，接下來第二代更將提升到100%，同時降低20%的成本。

和成欣業總經理陳振乾表示，過去人力拋光研磨，需要6個月培訓期，甚至時常招不到工，再到使用一般機器人，工件編程就要14天，後來在導入初代CPS研磨拋光機器人後，縮短到一天，現在二代更是減少到只需要一小時，有利於「少量多樣」生產模式中，快速切換產線項目。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生指出，工研院耗時兩年開發第二代CPS研磨拋光機器人，增加「線上編程軟體」、「機器人視覺」、「複合型研磨拋光設備硬體」三項創新專利技術的新功能，不僅縮點編程時間，更協助和成提高水龍頭產能至15%，此外，「複合型研磨拋光設備硬體」搭配軟體動態計算，還能讓研磨100%零死角，完美研磨複雜零件。

▲左起為工研院機械所組長游鴻修、工研院機械所所長胡竹生、工研院副院長張培仁、和成欣業董事長邱立堅、和成欣業總經理陳振乾、和成欣業副總經理康水豎、和成欣業銅器部廠長童清維。。（圖／工研院提供）