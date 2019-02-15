亞股疲弱拖累！台股攻半年線連三失利　終場收跌24點



▲台股連三日攻半年線失利。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股今（15）日早盤雖不甩美股強勢走高，指數一度攻上10,117點半年線，但午盤後亞洲股市普遍走跌，賣壓湧現，指數震盪翻黑；集中市場加權指數以10,064.78點作收，下跌24.23點，跌幅0.24%，成交量為新台幣1125.5億元。

雖美股昨日多數收黑，但因美中貿易戰可望逐步緩解，且美國聯準會再度釋放鴿派訊號，國際股市延續資金行情，今日集中市場加權指數開盤上漲22.17點，以10,111.18點開出，隨著台積電回神開紅盤，領電子股再度向上挑戰，加上生技、觀光、百貨等傳產股也走升，指數緩步漲逾30點位於高檔整理。

因12月零售銷售減少，及企業收益高低不一，美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌103.88點，跌幅0.4%；標準普爾500指數跌7.3點，跌幅0.3%；那斯達克指數漲6.58點，漲幅0.1%。

傳產股今日漲跌互見，橡膠與光電類股表現相對弱勢，類股指數同步下挫逾1%；資服、紡織、造紙與百貨類股表現則相對強勢，皆漲逾0.5%。

華航（2610）機師罷工事件終於落幕，勞資雙方簽署和平協議，股價回歸到基本面，今日股價走揚，盤中一度漲幅2%，連帶帶動運輸類股指數小漲約0.28%，終場華航小跌0.49%、報10.10元。

蘋概三雄今日同步走弱，影響電子類股下挫%。台積電（2330）早盤雖開紅盤，午盤後翻黑，守平盤在227元；大立光（3008）今日跌1.5%，來到3930元；鴻海（2317）股價同樣表現震盪，下跌1.54%、來到70.3元。

光學股則是在大立光領跌下，成為盤面上最為弱勢的族群，同步走弱的有玉晶光（3406）跌逾5.44%，來到226元、揚明光（3504）也下挫逾3.65%，報76.6元、亞光（3019）也跌2.16%。

而先前連日走揚的被動元件，今日漲多拉回，國巨（2327）、華新科（2492）終場都有4.1%、5.6%的跌幅。

分析師指出，雖美中貿易戰鈍化效益已逐漸反應，但美國零售消額衰退，匯市造成全球經濟成長隱憂，加上亞洲股市疲弱走跌，儘管台股相比略為強勢，但因半年線明顯有壓，接下來還是得聚焦在台積電1月營收表現以及各公司財報狀況。