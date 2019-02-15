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中華電信嗆完「別惹我」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

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▲▼遠傳電信推情人節優惠。（圖／業者提供）

▲遠傳電信推情人節優惠。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

還記得去年5月電信三雄掀起的那一波499之亂嗎？昨（14）日中華電信舉辦媒體春酒時，董事長鄭優被問到「今年是否也將再現此種資費大戰？」他指出，「如果人家不惹我們，我們也不會以低價反擊但遠傳與台灣大卻再度推出低價吃到飽資費搶市

中華電信董事長鄭優昨在媒體春酒時指出，現今的電信產業都面臨了衰退的壓力，原因來自於電信用戶對於語音服務的依賴不若以往深，再加上台灣產業結構關係市場競爭也相當激烈；至於是否再以低價的方式競爭，鄭優明確地說出，「如果人家不惹我們，我們也不會以低價反擊。」中華電信將秉持提升品質跟服務，可望在市場競爭中，獲得消費者認同。

但遠傳與台灣大卻再度推出低價吃到飽資費搶市。遠傳在2月14日西洋情人節時宣布與LINE MOBILE合作推出「情人節快閃限定方案」，即日起至2月16日，凡申辦399方案只要月付311元，即可享有4G終身上網吃到飽，合約期間內回饋的LINE Points更直接加倍送，由原本的2%加碼成4%，前100名申辦再送超卡哇依熊美頸枕。

▼遠傳電信推情人節優惠方案內容。（圖／業者提供）

▲▼遠傳電信推情人節優惠。（圖／業者提供）

台灣大方面也因應情人節推出相關優惠方案，即日起至2月16日，新申辦或攜碼的用戶，只要月付299，就能享合約期間（24個月）上網吃到飽，網內通話免費，網外跟市話則分別送45和20分鐘，但須注意，此方案有限制網速21Ｍbps。

▼台灣大哥大推情人節優惠。（圖／翻攝台灣大哥大網站）

▲▼台灣大哥大推情人節優惠。（圖／翻攝台灣大哥大網站）

亞太電信網路門市快閃活動，打出月租費只要299元，綁約12個月即享「上網不限速吃到飽+網外市話1000分鐘大放送」的優惠，讓飆網跟暢聊不設限；即日起到2019年2月28日 24:00止，無論新申辦/攜碼用戶，只要申辦成功，立即享有每月不限速上網吃到飽，網內語音免費，同時再享網外/市話1000分鐘免費打。

▼亞太電信限時快閃299優惠方案，上網不限速吃到飽+網外市話1000分鐘大放送。（圖／亞太電信提供）

▲▼亞太電信限時快閃299優惠方案。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：中華電信,台灣大哥大,遠傳電信,上網吃到飽,資費,電信

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