中華電信嗆完「別惹我」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

▲遠傳電信推情人節優惠。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

還記得去年5月電信三雄掀起的那一波499之亂嗎？昨（14）日中華電信舉辦媒體春酒時，董事長鄭優被問到「今年是否也將再現此種資費大戰？」他指出，「如果人家不惹我們，我們也不會以低價反擊」但遠傳與台灣大卻再度推出低價吃到飽資費搶市。

中華電信董事長鄭優昨在媒體春酒時指出，現今的電信產業都面臨了衰退的壓力，原因來自於電信用戶對於語音服務的依賴不若以往深，再加上台灣產業結構關係市場競爭也相當激烈；至於是否再以低價的方式競爭，鄭優明確地說出，「如果人家不惹我們，我們也不會以低價反擊。」中華電信將秉持提升品質跟服務，可望在市場競爭中，獲得消費者認同。

但遠傳與台灣大卻再度推出低價吃到飽資費搶市。遠傳在2月14日西洋情人節時宣布與LINE MOBILE合作推出「情人節快閃限定方案」，即日起至2月16日，凡申辦399方案只要月付311元，即可享有4G終身上網吃到飽，合約期間內回饋的LINE Points更直接加倍送，由原本的2%加碼成4%，前100名申辦再送超卡哇依熊美頸枕。

▼遠傳電信推情人節優惠方案內容。（圖／業者提供）

台灣大方面也因應情人節推出相關優惠方案，即日起至2月16日，新申辦或攜碼的用戶，只要月付299，就能享合約期間（24個月）上網吃到飽，網內通話免費，網外跟市話則分別送45和20分鐘，但須注意，此方案有限制網速21Ｍbps。

▼台灣大哥大推情人節優惠。（圖／翻攝台灣大哥大網站）

亞太電信網路門市快閃活動，打出月租費只要299元，綁約12個月即享「上網不限速吃到飽+網外市話1000分鐘大放送」的優惠，讓飆網跟暢聊不設限；即日起到2019年2月28日 24:00止，無論新申辦/攜碼用戶，只要申辦成功，立即享有每月不限速上網吃到飽，網內語音免費，同時再享網外/市話1000分鐘免費打。

▼亞太電信限時快閃299優惠方案，上網不限速吃到飽+網外市話1000分鐘大放送。（圖／亞太電信提供）