「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

▲考夫曼(右)遭美洲獅襲擊,他出面說明他死裡逃生的過程。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國男子考夫曼(Travis Kauffman)最近成了名人,因為他上星期在科羅拉多州科林斯堡附近山區慢跑時,突遭美洲獅(山獅)襲擊,為了生存他極力反擊,最後徒手打死獅子。考夫曼經過一段時間休養,出面說他如何從死裡逃生。

