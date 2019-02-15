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「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

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▲▼美國男子考夫曼（Travis Kauffman）遭美洲獅（山獅）襲擊，經過一番生死搏鬥後擊殺了這隻大型貓科動物，如今 出面說明他死裡逃生的過程。（圖／路透）

▲考夫曼（右）遭美洲獅襲擊，他出面說明他死裡逃生的過程。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國男子考夫曼（Travis Kauffman）最近成了名人，因為他上星期在科羅拉多州科林斯堡附近山區慢跑時，突遭美洲獅（山獅）襲擊，為了生存他極力反擊，最後徒手打死獅子。考夫曼經過一段時間休養，出面說他如何從死裡逃生。

據《今日美國》報導，考夫曼指出，上周一（4日）他在馬齒山（Horsetooth Mountain）跑步時，先是在背後廳見樹葉的沙沙聲，轉頭赫然驚見一隻山獅就在距離不到3公尺處。山獅隨後撲向了考夫曼，其手腕一度被強壯的山獅「鎖住」，值得慶幸的是當時沒有更多的山獅出現了。

恐懼瞬間轉換成激烈的求生欲，考夫曼試圖把山獅從身上甩下來，導致一人一獅隨後都摔倒在山坡上，進行「生死懸命」的摔角比賽。考夫曼說，摔倒在斜坡後他拿起隨手摸到的樹枝和岩石當做武器，猛往美洲獅身上亂打，不過山獅仍緊緊咬住他的手腕，就在某個瞬間考夫曼取得優勢，「我可以移動自己的身體，用右腳踩在牠的脖子上，雖然過程他仍不斷扭動，又造成一些抓傷，不過再過幾分鐘後，牠終於不再動彈了。」

媽媽才剛被車撞死　小山獅17天後也在同一條路被輾斃..（圖／Santa Monica Mountains National Recreation Area）

▲山獅。示意圖。（圖／Santa Monica Mountains National Recreation Area）

從鬼門關逃開的考夫曼浴血重生，沿著小徑又跑了4.8公里後幸運遇上另一名跑者，在對方的協助下來到停車場，在一對好心夫婦的幫助下送往醫院治療。考夫曼光是臉頰救縫了19針、鼻梁縫了6針，手腕則是3針，並注射抗生素預防感染。

科羅拉多公園及野生動物部門表示，這隻美洲獅大約4到5個月大，體重在35到40磅之間（約16公斤至18公斤）。死因是鈍器創傷和窒息等多重原因。

考夫曼在14日在記者會上表示，儘管遇到襲擊，對科羅拉多州的喜愛依然不會減少，「這是一個獨一無二的州，你可以看到真正的野生動物，不過當然啦，遠遠的看就好了啦。」他同時也補充，會再回到那條小徑跑步，「肯定要與朋友一起。」

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關鍵字：考夫曼,Travis Kauffman,科羅拉多州,Travis Kauffman,北美要聞

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