4成4上班族想當網紅拚百萬年薪　電玩直播主月工作30小時8萬入袋

▲調查顯示，逾4成上班族有意願當網紅，期盼能賺進百萬的年薪。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

網紅經濟當道，全球網紅行銷規模上看65億美元（約新台幣2000億元），根據調查顯示，4成4上班族想成為一名網紅，更期待年後入能破百萬，其中有一名從SG轉型電玩直播主的果凍，迄今投入直播長達4年的時間，累積不少粉絲，平均每個月工作30小時，即可創造8萬元的收入，羨煞不少朝九晚五的上班族。

根據1111人力銀行最新調查顯示，有44.13%受訪上班族坦言「有意願」成為網紅期待年收入至少要有100萬5123元；另從交叉分析發現，20歲以下的年輕族群有高達8成4搶當網紅，意願居各年齡層之冠，不過隨著年齡增長，可望成為網紅的意願也跟著遞減。

調查也發現，上班族成為一名網紅必須要具備6大條件，「個人特色／風格」、「有創意／夠好笑」及「某些領域的專業」是必要條件，至於在影片製作方面，最著重「劇情腳本企劃能力」、「節目剪輯與後製能力」及「網路行銷影片能力」。

▲電玩直播主果凍投入直播已有4年的時間，累積不少忠實的粉絲。（圖／記者紀佳妘攝）

一名從SG轉型電玩直播主的果凍，回想起加入直播平台的經驗，她說，大學畢業後發現自己不喜歡上班族的辦公室生活，因此選擇從事Show Girl，經常在電玩展、資訊展現場接過不同類型的商品展演，隨後更在好友介紹下，成為一名直播主，短短4年下來，累積不少忠實的粉絲。

果凍過去曾在不同平台擔任直播主，目前選擇自己接案，主要擔任電玩遊戲的直播，下場小試身手之外，同時炒熱氣氛吸引玩家的眼光，也曾在珠寶、生鮮產品的銷售直播中協助拍賣，接案高峰一個月平均工作30個小時，創造8萬元的收入，換句話說，一天只要工作1小時，但她認為，「直播的市場投入的人越來越多，收入可能被稀釋」，因此需要不斷提升，才能維持能見度。