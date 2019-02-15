「付多少錢你自己決定」　慈善麵包店終究無法存活

▲慈善麵包店Panera Cares。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國一間名為「Panera Cares」的慈善麵包店，上門的顧客可以自己決定要付多少錢，雖然一度擴展到5間門市，但最終仍不敵營收壓力，門市陸續收攤，最後一間門市也將於15日關閉。

綜合外電報導，慈善麵包店「Panera Cares」是由美國連鎖麵包店「Panera Bread」創辦人Ron Shaich在2010年推出的，上門的顧客在消費時，可以自己決定要支付多少錢。在這樣的制度下，有能力的人可以多支付一點金額，生活困難的人則可以用較少今和享受到餐點，也可選擇以志工服務的方式換取餐點。

但現實情況是，2013年時，該公司曾透露，Panera Cares的營收與一般麵包店的營收相比僅有它們的7~8成，由於長期下來的經營壓力，原先有5間門市的Panera Cares，陸續收攤，就連最後一間位於波士頓的門市也將於今（15）日關門。

Panera Bread於2017被總部設在盧森堡的投資公司JAB控股公司收購（JAB Holding Co）。對於Panera Cares的關門，Panera Bread在聲明中表示，「很顯然，Panera Cares已經很難維持營運」。而對於因為Panera Cares門市關閉而失業的員工，Panera的發言人透露，公司將協助他們轉至其他關係企業任職。