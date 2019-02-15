時力黨主席今宣布卻爆內訌　秘書長陳惠敏請辭還刪黃國昌好友

▲時力立委黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀、徐政璿／台北報導

時代力量新任黨主席將於15日下午公布，現在卻傳出內訌。秘書長陳惠敏前天已請辭，還在臉書好友刪除黃國昌，兩人關係似乎降至冰點。對此，時代力量秘書長陳惠敏受訪低調表示，過年前有清理一波臉書好友，和黃國昌還是有很多管道可以聯繫。

陳惠敏與黃國昌曾是親密戰友，但據《風傳媒》報導，黃國昌日前不續任黨主席，卻未告知黨內，引來陳惠敏不滿，成為冷戰引爆主因。

▲陳惠敏臉書更新動態，換上「離開時代力量」。（圖／翻攝自陳惠敏臉書）