5款新刮刮樂上市　百萬以上獎項16個總獎金24億元

▲台彩今天新推5款刮刮樂，總獎金超過24億元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

春節期間刮刮樂買氣超旺，台彩今（15）日再趁勢推出5款刮刮樂新品，其中全新推出的刮刮樂「贏家對決」，每張500元，共有3個頭獎300萬元，中獎率有31.34%。台彩表示，這次發行的5款刮刮樂新品，100萬以上的獎項共有16個，總獎項超過597萬個，總獎金逾24億元。

刮刮樂「贏家對決」每張500元，頭獎300萬元有3個，超過23萬個1000元以上的獎項，總中獎率31.43%，多達16局「比大小」遊戲，最小獎項為600元，票面以撲克牌、骰子與籌碼等元素設計，只要中獎就贏錢。

台彩這次也同時推出兩款全新倍數主題系列的刮刮樂，包含每張200元、頭獎200萬元的「好運20倍」，有超過22萬個1000元以上的獎項，有機會刮出2倍、5倍、10倍，最高20倍獎金，總中獎率28.23%。

還有每張100元、頭獎100萬元的「好運10倍」，超過16萬個500元以上的獎項，有機會刮出最高10倍獎金，總中獎率25.12%。

此外，廣受彩迷喜愛的益智延長型玩法「黃金連線」與玩法簡單的「喜從天降」同日上市。「黃金連線」每張200元，共有7個頭獎200萬元，票面充滿閃亮金幣及金條，刮開後只要「您的號碼」對中「黃金號碼」，依連線成功數即可得到對應獎金，共有超過24萬個1000元以上的獎項，總中獎率31.01%。

而「喜從天降」則每張100元，票面上的飛機乘載滿滿禮物自晴空灑下，搭配民眾歡欣鼓舞的歡樂氛圍，最高獎金30萬元共有8個，超過13萬個500元以上的獎項，總中獎率33.02%。