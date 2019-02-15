華航罷工落幕股價今上漲2%　法人：後續觀察油價影響



▲華航機師罷工結束，交通部外機師工會成員激動擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉姵呈／台北報導

華航罷工事件讓投資人焦點關注在航空股，機師罷工歷經7天在昨日晚間終於落幕，華航（2610）今（15）日的早盤股價以10.25元開出，一度上漲到10.35元，漲幅一度將近2%，盤中穩在10.15元票面價以上。而過去一周來，罷工一度讓華航跌破10元票面價，市值蒸發34億元，有超過11萬股民遭殃，還引起各方怨聲載道；法人表示，罷工事件落幕後，股價反應了華航第一季基本面不錯，接下來還要觀察油價變化才是影響獲利的關鍵。

華航與工會雙方達成共識後，更簽定「和平協議」，在團體協約有效期間（2022年8月31日），雙方都放下爭議行為武器（不會罷工），有新爭議就循調解跟仲裁解決。華航表示，答應工會訴求後，增派人力一年約增1億5000萬元，飛安獎金方面，每年約增1億2000萬元，詳細金額於2月21日討論。

華航在勞資協議的訴求中，關於疲勞航班的部分，每年估計將會增加支出約1.14億元，而第5項保證第13個月全薪改為飛安獎金的部分屬另外商議，其餘訴求則未涉及成本支出，華航並感謝罷工期間支援機師與其餘同仁協助，並再度向罷工造成的不便向社會大眾道歉。

法人分析，以過去在2016年華航空服員罷工事件為例，空服員、地勤加薪讓華航2017年增加24億元的費用支出；這次機師罷工，人事成本雖增加有限，卻重傷華航聲譽，為公司長期競爭力蒙上陰影。

除了人事成本外，法人認為投資人需要關注的是油價。2018年華航的燃油成本占比28.5%，用人成本占比15%，地勤代理及場站使用費占比14.1%，修護成本占比12%，折舊及攤銷占比9.9%，租金成本占比8.4%，顯示短期內變動最大的為「航空燃油成本」，為航空公司獲利因素。

法人推估，華航一年用油約1,800萬桶，而長榮航用油量1,472萬桶，隨著去年底油價急速崩跌，油價回檔效益會開始顯現在第1季獲利上，平均跌幅已3成，華航元月油料成本省下約10億元，這個部分也會反應在第1季的獲利上，後續得回歸基本面，油價才是影響獲利的關鍵。

自2月8日至2月13日華航總計取消174班，累計營收損失金額估計約新台幣3.8億元。依照目前公司官網已公告取消航班數，預計至2月20日，預估未來營收影響金額約新台幣0.9億元，影響航班比例約佔總航班數3%。

華航今日凌晨也公告，在行政院、勞動部、交通部與桃園市政府的見證下，與桃園機師工會透過勞資座談會達成協議，並簽署團協，工會宣布罷工結束，公司也會儘快恢復所有航班運作。