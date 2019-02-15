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追求高報酬、規避境外投資上限　台壽險業從本地掛牌美元債ETF找到出路

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）

▲為追求更高的報酬，台灣壽險公司開始大買在台灣掛牌、投資海外以美元計價公司債券與主權債券的ETF。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

台灣壽險公司為追求更高的報酬，開始大買在台灣掛牌、投資海外以美元計價公司債券與主權債券的ETF。這些ETF以台幣計價，為近期金管會對境外資產持有限制提供了新的出路。

金融時報報導，這項策略不僅滿足了台灣壽險公司對高報酬的渴望，同時也規避了對境外風險投資的打擊，這是當局去年限制福爾摩沙債（Formosa bonds）時所產生的問題的完美替代方案。

但這一投資熱潮引發了人們對壽險業者匯兌方面的風險及台灣在全球債市中扮演角色的質疑。凱萬資產管理公司（OppenheimerFunds）投資總監Krishna Memani表示，台灣的獨特之處在於，他們是全世界最投機的投資者，也是最保守的投資者，「他們是美國公司債券市場的重要參者，尤其是長債。」

福爾摩沙債過去因免除境外投資上限限制而特別受歡迎，然而隨著保險業去年匯損激增，去年11月金管會改變政策，將以美元計價的債券納入適用境外投資的上限。摩根大通的數據顯示，台灣壽險業者去年大買這類「福爾摩沙ETF」，市場擴增至90億美元。駐紐約的花旗分析師索里德（Daniel Sorid）表示，今年增長勢頭強勁，市場成長率一個月可有大約30%。

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關鍵字：壽險業,金管會,境外投資,福爾摩沙債

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