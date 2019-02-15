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王品執行長楊秀慧申請退休　陳正輝愛將李森斌4/1起接任

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▲王品集團今天召開股東常會，由董事長陳正輝(圖左)主持，並向股東說明未來營運展望。▼ （圖／記者林淑慧攝）

▲王品集團今（15）日召開董事會，董事長陳正輝（左）宣布台灣事業群執行長楊秀慧（右）於3月底退休。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

王品集團今天召開董事會，通過台灣事業群執行長楊秀慧於3月底申請退休案，遺缺由大陸事業群執行長李森斌自4月1日起接任。

王品集團董事長陳正輝在董事會後，正式向經營團隊宣布這２項人事案，他由衷感謝楊秀慧在2015年7月臨危受命，帶領王品台灣走過低潮，經歷短暫陣痛後，自2016年至2018年，台灣餐飲業競爭激烈的態勢下，王品台灣依舊保有良好的發展潛力，持續穩定獲利。

陳正輝肯定楊秀慧對同仁的關愛，建立各項人事與營運制度。創設「食品雲」，透過雲端追蹤食材，強化食品安全管理流程，回應消費者需求。同時開發新品牌，過去三年多，王品台灣共增加７個新品牌，包括：Putien莆田（代理）、CooK BEEF!酷必、麻佬大、乍牛、沐越、青花驕、享鴨，及籌設中的丰禾日麗及樂越，楊秀慧為王品台灣跨足「泛中餐」營運體系奠定良好基礎。

陳正輝向經營團隊「介紹」將接任台灣事業群執行長的李森斌，他在1993年10月加入王品，是集團編號003的資深同仁，擔任過西堤、聚、王品牛排、藝奇…多個事業處總經理，並在2008年7月遠赴上海協助深耕大陸市場，王品大陸自創品牌「鵝夫人」，連續三年拿下米其林一星的殊榮，李森斌居功厥偉。

陳正輝說，他跟李森斌相識30年，去年他們3人首次共同完成「鐵騎青海湖」，證明他們保持當年創業時的活力，也讓王品的「三鐵文化」成為兩岸共同標誌。陳正輝笑說，在王品，大家習慣喊「斌哥」，相信斌哥回歸台灣事業群，肯定能帶來一番新氣象。

王品集團大陸事業處執行長李森斌。(圖／記者林潔玲攝)

▲ 王品集團台灣事業處執行長由李森斌於4/1起接任。（圖／資料照）

李森斌表示，去（2018）年調養身體，申請留停10個月，這次重回王品台灣，跟老朋友一起打拚，他覺得很開心。他非常認同董事長「穩健經營」、「持續增長」的經營理念，以多品牌發展為經營策略，他希望能將在大陸10年工作經驗，與台灣團隊分享，吸引更多人才加入，持續壯大王品集團。他也希望承接好楊秀慧的角色，照顧好台灣9000名同仁。

楊秀慧細數她32歲進入王品、歷任集團財務長、稽核長、人資長，並協助王品大陸開疆闢土，成為華人世界最知名的餐飲品牌。楊秀慧也曾經站上第一線，實現王品內部創業，她在短短時間裡，吃遍全台100多家鐵板燒餐廳，成功創設夏慕尼鉄板燒，達成集團交付的任務。22年王品歲月，她深深感謝王品家人的協助與支持。

楊秀慧說，從她當年鎖上會計師執照的那一天起，就注定是一輩子王品人，她也曾經承諾：不會在王品最困難的時候離開，如今執行長三年任期屆滿，王品台灣的營運績效穩健中求發展，她希望能適時建立「任期目標責任制」，讓專業經理人輪動成為常態，持續為王品引進新人新思維，她深信以李森斌在王品的資歷、多年大陸實務經驗，一定能帶領王品台灣再創佳績。楊秀慧退休後，將專任王品董事的職務，繼續為王品發展奉獻心力；大陸事業執行長則由王品董事長陳正輝監管。

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關鍵字：王品,陳正輝,楊秀慧,李森斌

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