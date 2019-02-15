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醫療器材產值創新高　可望破800億大關原來是隱形眼鏡推一把

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▲▼經濟部統計處公布去年醫療器材業產值創新高，主要是隱形眼鏡及眼鏡業帶動下，整體產值年增率寫下兩位數成長的好成績。（圖／取自統計處資料）

▲經濟部統計處公布去年醫療器材業產值創新高，主要是隱形眼鏡及眼鏡業帶動下，整體產值年增率寫下兩位數成長的好成績。（圖／取自統計處資料）

記者馮建棨／台北報導

經濟部統計處今天（15日）公布最新產業簡訊，由於全球人口結構逐漸高齡化，帶動相關醫療設備器材，去年我國醫療器材產業產值可望突破800億元新高，且年增率更寫下16.5%的好成績。

經濟部統計處表示，醫療器材業包括眼鏡製造業、醫療設備及用品業，與醫用化學製品業，由於人口結構逐漸走向高齡化，健康照護需求日增，加以近視率提高及隱形眼鏡吹向時尚風潮，均使業者積極深耕，聚焦發展優勢產品，讓醫療器材業產值逐年成長。

統計處戳，醫療器材業在2015年產值突破600億元，2016年達到725的新高，不過光是去年1到11月累積產值就有769億元，年增16.5%，預估我國醫療器材業去年產值可望突破800億元。

統計處分析，讓醫療器材業產值大幅增加，這跟隱形眼鏡挹注有關，另外眼鏡業產值也持續成長快速。

統計處還說，我國醫療器材以外銷為主，去年外銷比率約六成五。107年醫療器材出口總值20億美元，年增12.2%，其中出口到美國最多，占整體28.4%，其次是日本占17.4%，中國大陸牌第三，占整體11.8%。

▼經濟部統計處公布去年醫療器材業產值創新高，主要是隱形眼鏡及眼鏡業帶動下，整體產值年增率寫下兩位數成長的好成績。（圖／取自統計處資料）

▲▼經濟部統計處公布去年醫療器材業產值創新高，主要是隱形眼鏡及眼鏡業帶動下，整體產值年增率寫下兩位數成長的好成績。（圖／取自統計處資料）

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關鍵字：統計處,隱形眼鏡,經濟部,外銷

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