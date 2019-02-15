淡季不淡！仁寶1月營收同期新高　英業達年增24%

▲仁寶一月淡季不淡。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

一月份營收，仁寶與英業達皆呈現淡季不淡情形。仁寶（2324）一月營收為701.22 億元，較上月減少 18.2%，但較去年同期成長17.3%；英業達一月營收為454.73億元 月減3.29%，較去年同期成長24.81%。

仁寶從去年11月以來，營收連三月減少，季節性因素明顯，但單看一月份，卻是歷年同期最好，筆電出貨量為270萬台，較上（12）月的350萬台減少22%。

仁寶去年營收達9677億元，年成長8%；全年出貨量達8300台，其中電腦4000台、非電腦類出貨4300台，順利在去年下半年拿下筆電一哥的寶座。

展望今年，仁寶總經理翁宗斌表示，筆電有機會比去年稍微成長，如果不順利至少能持平；非筆電部分，則期望能年成長40%。

因伺服器出貨有撐，英業達一月營收較上月略減3.29%，筆電出貨量150萬台，較上（12）月的160萬台略減。

英業達去年營收仍衝破5000億大關、來到5068億元，連兩年創新高。其中筆電占45%、伺服器37%、智慧裝置17%、太陽能1%。

展望今年，英業達力拼利潤，第1季可望有中高階機種的訂單，伺服器部分，因應美國政府課關稅，也改從台灣桃園出貨；位於上海及南京的英華達（IAC），上個月也將產線移到馬來西亞檳城，已經開始小量出貨。

▼英業達一月淡季不淡。（圖／資料照）