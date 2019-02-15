今年綜所稅首報族看過來　稅額試算今起上線至3月15日截止

▲國稅局提供個人所得稅稅額試算服務，嘉惠首報族。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

首報族注意囉！今年5月申報個人綜合所得稅，如果要採用稅額試算，今（15）日開始到3月15日止一個月內間提出申請，透過臨櫃或者是線上申請，才能夠適用。

台北國稅局表示，今日正式開跑有兩項業務可以正式申請，其一是「個人所得稅扣除額資料分開提供」、其次就是「稅額試算服務」。國稅局表示，為了讓納稅人申報綜所稅更方便，符合一定條件的民眾，提供稅額試算服務，會先幫民眾試算綜所稅，收到通知確認無誤之後，就可以自行繳納完成，加速民眾報稅程序。

大多數會用用到稅額試算，以首報族、社會新鮮人為多，所以新鮮人可以檢視自己的條件來申請稅額試算。首報族、社會新鮮人可以自己檢視是否符合條件者，有下列九項情形，是不能適用稅額試算。應自行辦理結算申報：一、107年度有結、離婚或夫妻分居情形。二、本人、配偶、受扶養直系尊親屬及子女無國民身分證統一編號及戶籍登記資料。三、有其他符合列報受扶養親屬免稅額條件的兄弟姊妹或其他親屬或家屬。

四、有其他非屬稽徵機關可提供試算所得資料範圍的所得。五、採列舉扣除額。六、有財產交易損失特別扣除額。七、有重購自用住宅扣抵稅額、大陸地區來源所得可扣抵稅額。八、有投資抵減稅額。九、有應依所得基本稅額條例規定申報基本稅額者。

要申報稅額試算服務者，可選擇線上申請，用自然人憑證經財政部審核通過的電子憑證或已申辦「健保卡網路服務註冊」的全民健康保險保險憑證為通行碼，到財政部網站申請。若是可選擇到臨櫃申請，填妥申請書並提示本人國民身分證正本，向財政部各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處申請。

而另外，個人所得稅及扣除額資料分開提供的申請項目包含所得及扣除額的資料分開提供、不提供本人扣除額資料以及不提供本人醫藥及生育扣除額的資料，保護個人敏感性的資料與隱私。而此項申請項目可由納稅義務人、配偶及納稅義務人扶養的直系親屬或兄弟姊妹提出。且為了免除未來逐年申請的不便，申請人只要申請一次，未來就可以免除申請。