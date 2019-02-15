美中貿易談判＋外資表態　台指期多空拉鋸開跌逾30點

▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國零售銷售創下9年最大跌幅，美股4大指數漲跌互見，其中道瓊指數收跌103點，使得日、韓股同步走軟，台指期今（15）日也開低震盪，電子期指一早摔落盤下整理、金融期指則苦撐，指數一早下挫逾30點，守穩萬點關卡之上。

美國零售銷售數據表現疲軟，加上市場觀望美中貿易談判結果，美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業平均指數終場下跌103.88點，跌幅0.41%，收25439.31點；那斯達克指數上漲6.58點，漲幅0.09%，以7426.96點作收；標準普爾500指數收高低7.3點，跌幅0.27%，報2745.73點；費城半導體指數尾盤漲4.03點，漲幅0.3%，收1344.11點。

股期雙市周四賣壓出籠，台股昨天小漲開出，盤中隨著台積電、鴻海等權值股熄火，指數再度挑戰半年線失利，終場下跌1.57點，以10089.01點，成交量1120.69億元，三大法人合計買超14.82億元，其中自營商買超21.75億元，投信買超1.57億元，外資及陸資賣超8.68億元。

台指期昨天盤初一度走高，不過盤中遇壓拉回，終場下跌5點，以10080點作收，，與現貨相較，逆價差9.01點，成交量9萬6528口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2378口至3萬1875口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3668口至5萬6449口。