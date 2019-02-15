聯合艦隊新成員發揮綜效　佳世達元月營收年增19%

▲佳世達元月營收年增19%。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）公布元月營收146億元，月增9%、年增19%，主要在聯合艦隊的綜效和既有事業優化的帶動下，佳世達元月營收同時創下歷史同期新高，以及歷史單月次高的紀錄，並且連續22個月營收正成長。

佳世達公布2019年1月合併營收為新台幣146億元，較2018年同期成長19%，較2018年12月成長9%，主要是受惠聯合艦隊新成員的合併綜效，像是眾福、明基材合併聯和醫材等新成員，原有的友通、明基三豐、虹韻等也都成長，以及優化現有事業帶動表現強勁。

佳世達聯合艦隊策略，主要是跨足醫療、解決方案和關鍵零組件領域，將醫療旗下的明基三豐、明基透析、明基口腔、明基聽力、怡安醫療器材、虹韻、凱圖國際、南京及蘇州明基醫院，結合解決方案的IPC產業有友通及拍檔科技，再加上投資眾福科技、宇迪光學，與通訊大廠明泰的策略合作。

優化現有事業部分，佳世達在本業液晶顯示器表現已經優於整體產業，接下來仍將發揮旗下面板廠友達的技術優勢，專注高階利基市場，同時布局海外，像是旗下醫材廠凱圖國際也已經赴泰國設立分公司，並且期盼2022年可以將醫療和解決方案的營收占比從現有的2成提升到5成左右。