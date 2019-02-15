「克麗緹娜」貢獻營收成長　麗豐-KY元月營收年增6.27％

▲克麗緹娜上海松江工廠。（圖／克麗緹娜網站）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）公布2019年1月合併營收為新台幣4.39億元，月減5.82%，年增6.27％，回顧去年同期，因2017年12月受到包材供應商遞延交貨影響，致使公司延至2018年1月才出貨並認列營收，若排除此一因素，今年1月營收同期成長比例將更為亮眼。

隨著大陸生活水平及人均收入不斷提升，帶動新一輪的消費升級，根據香港貿發局最新《中國內地中產消費調查》結果指出，消費者對於SPA美容保養、醫學美容、微整形等相關服務的需求明顯上升，且從「抗衰老」進而追求「更年輕」的理念強烈，創造美容保養相關業者龐大「顏值」市場商機。

麗豐-KY表示，1月營收穩健成長，主要得益於旗下占整體營收達95％的主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」貢獻營收成長，若以以新台幣計價，大陸地區有明顯較去年同期成長9％，是貢獻麗豐集團2019年開春營收站穩人民幣9500萬元以上的重要關鍵。

麗豐-KY進一步指出，由於近年來克麗緹娜積極開發大陸空白市場業務、精準行銷投放、有效管理等策略發展，創造1月克麗緹娜的加盟店數開春也傳佳績，不僅較去年12月底已經增加51家店，加盟店向心力也同步成長，麗豐-KY有信心達成今年度「克麗緹娜」加盟店展店400到500家的目標。

展望2019年第一季，麗豐-KY看好旗下克麗緹娜單店銷售表現持續暢旺，挹注整體營運良好的成長動能，麗豐集團仍持續提升品牌力，透過新媒體行銷策略，包括與蒙面小熊的甜蜜王國、小喬體育、荔枝、藍月亮等異業品牌在微博上聯合行銷，同時在實體門店透過精準護膚的體驗式行銷，廣泛推動線上、線下品牌雙向傳播效益，有助於推進單店營運規模擴大表現。

此外，麗豐-主要產品皆是自行研發、生產，並在旗下通路銷售，上下游整合的營運模式令集團有能力不斷擴張，目前集團不僅致力於美容保養產品升級，也積極透過數位化的供應鏈建設，提供精準、有效的培訓及管理，將消費端的大資料與數位化行銷串聯，提供消費者「精準護膚」的定制化肌膚管理方案，施以與同業差異化的服務模式，建立高度競爭門檻，坐穩美容龍頭地位。