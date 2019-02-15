大陸5G話題超夯帶動股價飆漲　分析師警告：存在失控風險

▲5G技術已成為近年最夯的電信話題之一。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著全球電信市場將迎接5G技術的到來，5G話題被炒得愈來愈熱。據外媒報導，大陸電信商中國移動釋出超過100億人民幣的光纖纜線大訂單，讓大陸和香港的5G技術相關企業股價跟著走揚，但有分析師警告，在一片看好前景中，存在著失控風險。

據《彭博》報導，因為大陸電信商中國移動釋出超過100億人民幣的光纖纜線大訂單，讓大陸和香港的5G技術相關企業股價跟著走揚，就連不生產電纜的中興通訊和小米股價也跟著上漲。此外，本周也傳出大陸要強化農村地區的電子支付使用範圍，因此需要更多的網路覆蓋和智慧型手機。

投資人認為，中國移動和其他電信商將投入大筆資金來升級和建置通訊基礎設施，預估相關通訊基礎設備公司將能因此受惠，但有分析師警告，隨著5G話題被炒得愈來愈熱，失控的風險就愈來愈大。

大陸和香港的許多5G相關企業今年以來股價表現相當不錯，例如京信通信今年以來暴漲79%，中國鐵塔公司從上市以來勁揚了51%，中國通信也升超過20%。但Jefferies Hong Kong Ltd.電信研究主管Edison Lee認為相關交易看起來有點過熱，「投資人可能消化了過多的樂觀情緒，認為在供應鏈和應用能趕上的情況下，各電信商只會大規模開發5G網路。」