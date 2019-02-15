六福皇宮熄燈釀「鬼城效應」？　謝金河：對南京東商圈不利

▲六福皇宮在去年年底吹熄燈號，目前該棟建物由誰接手仍沒有下文。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

民眾熟悉的六福皇宮在去年年底吹熄燈號，目前該棟建物由誰接手仍沒有下文，財信傳媒集團董事長謝金河14日就在臉書發文指出，若是沒有人接手，除了房東國泰人壽少了租金收入外，對南京東路商圈也會造成不小的衝擊。

謝金河表示，他14日經過六福皇宮原址，只看到成群的搬家公司貨車，正排隊等候著把裡面的東西搬走。六福皇宮去年12月31日吹熄燈號，迄今一個半月，到底由誰接手仍未明朗。

他指出，位於南京東路的這棟大樓，若是遲遲找不到對象承接，除了房東國泰人壽每年會短少約5億的資金收入外，六福皇宮收掉，對南京東路這一帶商圈也造成傷害。該棟建物位於華航大樓旁，一到晚上就會變得漆黑一片，若長久下來皆是如此，恐釀成鬼城效應，對市容也有不利的影響。

謝金河認為，這棟大樓位於相當昂貴的地段，單是租金收入就不斐，但想要租這棟樓來經營的企業，若是沒有高效率的經營能力，因而昂貴資產租金所造成的成本壓力，最終將因虧損過大而飲恨。「可見經營有一定難度，坐在金山銀山，如果沒有本事經營，再多的資產也沒有用。」

他也提到，這次華航機師工會罷工也給社會上了一課，公司的組成是靠經營團隊、員工還有股東，三者利益必須兼顧，若是公司長期不賺錢，股東與員工都沒有未來。「經營必須凝聚人才，有好的領導，願意打拼的員工，再加上出錢小股東的啦啦隊，創造好業績，公司才有永續發展的好未來。」