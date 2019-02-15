　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「月租80萬→180萬」逼走東區頂呱呱　房東後悔降價…Swatch也掰了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

台北東區爆「逃命潮」，部份房東意識到商圈沒落紛紛開始調降租金。而2013年原本開設於東區的頂呱呱忠孝店，因為房東將每月租金一口氣從80萬元漲到180萬元，整整貴了100萬元，最後只得搬離做了30年的店址，如今人潮流失，即使傳出有意調降高額房租，瑞士名錶品牌「Swatch」到2018年底也宣布熄燈，再次讓這個議題浮上檯面。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

▲頂呱呱忠孝店是許多6、7年級生的回憶，經歷2次搬遷才又回到舊店址（Swatch）隔壁。（圖／翻攝自Google Map）

近2年來東區店面一間接著一間關閉，包含擁有40年歷史的老店永福樓、連鎖品牌金礦咖啡等等，都是因為負荷不了高額的租金決定另尋新店址。而有東區知名地標之稱的頂呱呱忠孝店，2013年時也是不堪租金調漲才搬離，當時房東一口氣將兩層樓的店面由原本月租80萬元到100萬元的費用，直接調到180萬元，不得已只得棄守黃金店面搬到東區茶街，經歷兩次搬遷才又回到舊店址隔壁重新開幕。

然而，瑞士名錶品牌「Swatch」以月租170萬元接收頂呱呱舊店址，卻在2018年底宣布熄燈，結束4年經營。根據《三立新聞》報導，房東似乎有意將租金調回100萬元，但業者依舊選擇離開，如今空置的黃金店面只好租給短期特賣會或是快閃店，後悔也來不及了。

▲▼永福樓,東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,關店潮。（圖／記者李毓康攝）

▲飄香40年的永福樓也宣布將在24日歇業。（圖／記者李毓康攝）

其實除了Swatch外，DHC、亨得利三寶名錶、韓國快時尚SPAO等名店也都相繼退出東區，台北市長柯文哲本月13日出席投資論壇時提到，高房租比高房價對產業殺傷力更大，畢竟房價高的時候可以選擇住到靠近郊區的地方，多花一點通勤時間，但要開店在市中心，高房租相當於在一開始就幹掉所有年輕人的新創產業。

針對這個問題，台北市商業處表示，最快會在3、4月舉辦產官學界的「台北市商圈發展論壇」，研擬課徵空屋稅與提高稅率，目前初步是依據稅捐處「空置房屋」的房屋稅項目著手討論，希望能改善高房租的情況。而這項舉動也被外界視為是打擊「貪婪房東」的一大步。

ET快訊
孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！吳宗憲搖頭：真討厭
「月租80萬→180萬」逼走東區頂呱呱　房東後悔降價Swat
愛國者飛彈基地被曝光！Google map 3D上線　國防機
侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」
小模情人節「G擊西門町」上空Free Hug
張立東認了！親PO熊熊「曖昧勾手照」

關鍵字：東區,房租,房東

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情人節送花…妻冷回「告別式拿的？」殯葬業老公自爆前科網笑翻

華航航班2/16起全面恢復正常　拋399字致歉旅客！承諾「照顧所有員工」

影／百機師見證「罷工最後一哩路」！會員鼓掌淚謝工會幹部：給更好未來

人妻提早請假準備日本家庭旅遊　老闆行前反悔嗆：那是妳的事

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台、吞排泄物　起訴書揭生父、女友40小時酷刑

影／文大大典館火災！建管處：7、8樓違建　使用執照登記沒那麼多層

台灣首例！彰化王功發現白海豚寶寶屍體　出生僅一週

西門町5年打趴東區！鄉民神解「信義區」才是關鍵：會慢慢邊緣化

20世紀首見！今年元宵節逢「最大滿月」　錯過再等62年

華航機師15日開工「仍停飛15班次」　16日全面恢復正常

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

西門町5年打趴東區！鄉民神解「信義區」才是關鍵：會慢慢邊緣化

20世紀首見！今年元宵節逢「最大滿月」　錯過再等62年

華航機師15日開工「仍停飛15班次」　16日全面恢復正常

愛國者飛彈基地被曝光！Google map 3D上線　國防機密全都露

台中口罩哥飲料店狂撈糖果「被起底是女的」　搭台鐵逃票影片曝光

北台灣「乍暖還涼」！東北季風到週末濕涼　高溫驟降10度

「月租80萬→180萬」逼走東區頂呱呱　房東後悔降價…Swatch也掰了

小三兒花光500元餐費買玩具！高雄媽氣到崩潰…小女兒1句安慰讓網哭了

情人節送花…妻冷回「告別式拿的？」殯葬業老公自爆前科網笑翻

華航航班2/16起全面恢復正常　拋399字致歉旅客！承諾「照顧所有員工」

西門町5年打趴東區！鄉民神解「信義區」才是關鍵：會慢慢邊緣化

大陸5G話題超夯帶動股價飆漲　分析師警告：存在失控風險

產險的健康保單雖便宜　受限行銷通路知名度慘敗車險28倍

飛機3.4萬英呎高空遇「強烈亂流」！「上下左右」狂晃釀5傷　餐車卡走道超狼藉

團隊氣氛漸佳找回感覺　中華女壘重砲李思詩擺脫負面情緒

GUCCI「髒髒鞋」賣2萬8　像穿10年的舊鞋竟比新鞋貴1萬

聯合艦隊新成員發揮綜效　佳世達元月營收年增19%

研華1月營收41.77億元　歷年同期新高

世界風雲車決選前10名出爐！Suzuki Jimny一口氣入圍3項

20世紀首見！今年元宵節逢「最大滿月」　錯過再等62年

恐怖穿頸！工人墜落巧被鋼筋直刺　耳朵進下巴出送醫

生活熱門新聞

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱..

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步..

小模西門町Free Hug　上..

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東..

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年..

雄女妹上台大醫斬初戀！學霸前男..

兒花光500元餐費買玩具！高雄..

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避..

Google map 3D曝光..

罷工航班取消　婦自費12萬回台..

殯葬業夫送花　妻：告別式拿的？

父母要他找越配！台男864分析..

機師工會宣布22:25終止罷工..

更多熱門

相關新聞

高房租最可怕！柯文哲擬課「空屋稅」打貪婪房東

台北市東區商圈由於店面房租不斷上漲，屢屢有商家擔不住壓力結束營業，柯文哲13日出席投資論壇時提及台北市居住問題，表示高房租比高房價對產業殺傷力更大。目前市府將研議課徵「空置房屋稅」及提高稅率的可行性，被視為是打擊「貪婪房東」的一大步。

外媒最新評比聯盟前6東區佔4隊

欠3年租金不還　房東撂惡煞丟信號彈砸店

東區爆逃命潮！　羅霈穎求柯文哲

闖紅燈害摔車　肇事男變裝仍遭逮

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

Nina老公是《大學生》曾小新！

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

小模西門町Free Hug　上空全放送

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面