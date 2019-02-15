「月租80萬→180萬」逼走東區頂呱呱　房東後悔降價…Swatch也掰了

生活中心／綜合報導

台北東區爆「逃命潮」，部份房東意識到商圈沒落紛紛開始調降租金。而2013年原本開設於東區的頂呱呱忠孝店，因為房東將每月租金一口氣從80萬元漲到180萬元，整整貴了100萬元，最後只得搬離做了30年的店址，如今人潮流失，即使傳出有意調降高額房租，瑞士名錶品牌「Swatch」到2018年底也宣布熄燈，再次讓這個議題浮上檯面。

▲頂呱呱忠孝店是許多6、7年級生的回憶，經歷2次搬遷才又回到舊店址（Swatch）隔壁。（圖／翻攝自Google Map）

近2年來東區店面一間接著一間關閉，包含擁有40年歷史的老店永福樓、連鎖品牌金礦咖啡等等，都是因為負荷不了高額的租金決定另尋新店址。而有東區知名地標之稱的頂呱呱忠孝店，2013年時也是不堪租金調漲才搬離，當時房東一口氣將兩層樓的店面由原本月租80萬元到100萬元的費用，直接調到180萬元，不得已只得棄守黃金店面搬到東區茶街，經歷兩次搬遷才又回到舊店址隔壁重新開幕。

然而，瑞士名錶品牌「Swatch」以月租170萬元接收頂呱呱舊店址，卻在2018年底宣布熄燈，結束4年經營。根據《三立新聞》報導，房東似乎有意將租金調回100萬元，但業者依舊選擇離開，如今空置的黃金店面只好租給短期特賣會或是快閃店，後悔也來不及了。

▲飄香40年的永福樓也宣布將在24日歇業。（圖／記者李毓康攝）

其實除了Swatch外，DHC、亨得利三寶名錶、韓國快時尚SPAO等名店也都相繼退出東區，台北市長柯文哲本月13日出席投資論壇時提到，高房租比高房價對產業殺傷力更大，畢竟房價高的時候可以選擇住到靠近郊區的地方，多花一點通勤時間，但要開店在市中心，高房租相當於在一開始就幹掉所有年輕人的新創產業。

針對這個問題，台北市商業處表示，最快會在3、4月舉辦產官學界的「台北市商圈發展論壇」，研擬課徵空屋稅與提高稅率，目前初步是依據稅捐處「空置房屋」的房屋稅項目著手討論，希望能改善高房租的情況。而這項舉動也被外界視為是打擊「貪婪房東」的一大步。