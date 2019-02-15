研華1月營收41.77億元　歷年同期新高

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華（2395）公布1月份合併營收報告為41.77億元，較上月增加1.70%，較去年同期增加4.42%，為歷年同期新高。

一月營收若以區域來看，以美國與其他亞洲地區成長最為強勁；以事業群而言，智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）與嵌入式運算核心事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）表現較為突出。

研華第3季稅後純益17.13億元，年增7.2%，季增8.14%，創單季歷史次高，第3季每股稅後純益（EPS）為2.45元。研華去年全年合併營收達487.75億元，年增9.92％、近10%，然而若以美元計價，即達雙位數成長目標，全年合併營收為16.18億美元，比前一年度的14.55億美元增加11.2％。

研華積極推動工業物聯網，並把物聯往發展分為三階段，第一階段是自動化與嵌入式平台產品的應用成熟化，第二階段是軟硬整合的解決方案，第三階段則是因應市場，各產業專家系統整合商（DFSI）應用起飛，研華董事長劉克振認為，目前第二階段與第三階段正在發生。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，在邁向物聯網第二階段過程中，軟體的加持尤為關鍵，研華定位為物聯網軟硬件平台供應者，以WISE-PaaS為核心，將生態體系與價值鏈拉在一起，實際解決行業客戶所面臨問題，以跳島戰略（Island Hopping）作為躍進物聯網下一階段之策略。



