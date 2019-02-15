聯詠去年毛利率31.03%新高　每股賺10.5元

▲IC設計廠聯詠去年繳出亮眼成績。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

IC設計廠聯詠（3034）公布去年財報，全年獲利63.91億元，創下歷史次高紀錄，毛利率31.03%創新高，每股稅後盈餘為10.5元。

先前公布去全年合併營收為548.34億元，來到歷史高峰。全年稅後淨利為63.91億元，較前年增加27.20%，是歷史次，毛利率31.03%，較前年毛利率28.80%增加2.23個百分點。

單看去年第4季則略為下滑，第4季合併營收為153.46億元，較第3季減少2.60%，但仍較去年同期增加28.41%，主要

因系統單晶片（SOC）產品進入年底淡季所致。

然而因產品組合優化及客戶委託設計（NRE）收入所貢獻。第4季毛利率32.69%，較前季增加1.52個百分點；稅後盈餘為20.53億元，季增11.64%，較前年同期大增56.12%，每股稅後盈餘為3.37 元。

展望第1季，營收估計介於146億元至150億元，季減2%至5%，毛利率預計介於 30.5% 至 32.5% 之間；營業利益率預計介於14%至16%之間。

聯詠主力產品為驅動IC和系統單晶片（SOC）兩大類，歷年來大約占比為六比三，聯詠總經理王守仁表示，第1季因進入銷售淡季，SoC會進一步下滑，面板驅動IC則可望持平。

聯詠去年在觸控與驅動整合晶片（TDDI）產品頗有進展，全年出貨量達1.5億套，期望今年在智慧手機TDDI滲透率能提升至3成，帶動TDDI整體出貨量持續成長。