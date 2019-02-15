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影／華航罷工營收損失逼近6億　股價仍陷票面保衛戰

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 記者林淑慧／台北報導

華航機師罷工昨（14）日晚間近十點半落幕，依據公司公告，從2月8日至20日的取消航班數，影響航班比例約佔總航班數3.1%，累計營收損失上看5.99億元，在影響公司獲利表現下，華航本周股價陷入票面保衛戰，今日能否開出紅盤，也備受外界關注。

▲華航勞資第四次協商會議後記者會,勞資雙方簽署協議後，宣佈罷工正式結束,華航全體代表向外界鞠躬。（圖／記者季相儒攝）

▲華航勞資第四次協商會議後記者會,勞資雙方簽署協議後，宣佈罷工正式結束,華航全體代表向外界鞠躬。（圖／記者季相儒攝）

這場台灣民航史上首次的機師罷工事件，在桃園市機師職業工會發動華航機師長達160小時的罷工行動後，歷經四度勞資協商、合計32小時的談判過程，終於在昨晚10時25分宣告落幕。

華航勞資雙方達成共識，由華航總經理謝世謙與工會理事長李信燕代表簽署，宣布團體協約效期3年半「不再進行爭議行為」，工會隨後發布罷工行動正式停止。

法人分析表示，這次罷工華航營收損失逼近6億元，與超過千億元的年營收相比，看似影響輕微，但後續仍有旅行社在罷工期間墊付金額的求償，由於這次罷工時間落在農曆春節，是旅行業傳統旺季，業者求償金額上看2億元。

其次，罷工也引起消費者拒搭華航的連鎖效應。旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，旅行社已接獲不少消費者三、四月取消搭乘華航的要求，華航後續的營收損失恐怕上看幾十億元，顯見罷工對華航商譽之影響。

另外，華航三年內二度發生罷工事件，造成逾11萬名小股東遭殃，讓外界痛批官股持股近半的華航根本是「畸形產物」，學者並主張華航應仿效中華電信儘快推動民營化，惟交通部、華航回應表示，罷工問題出在內部管理須檢討，與民營化無關。

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關鍵字：罷工,華航,機師

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