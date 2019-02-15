避開中美困局　外資青睞3大台系紡織股



▲近年聚陽（1477）產品組合優化效果持續發酵，外資看好買進。圖為聚陽董事長周理平。（圖／鏡周刊）

記者劉姵呈／綜合報導

根據港系外資出具最新台股策略報告，在傳產股中最看好紡織族群，給予「買進」評等的3檔個股為聚陽（1477）、儒鴻（1476）及豐泰（9910）等。外資報告中指出，台灣的紡織ODM廠生產基地分散，並持續受惠於良好的供應鏈關係，可避開中美貿易衝突帶來的負面因子。

聚陽1月營收達21.4億元，年增35.91%。聚陽董事長周理平表示，聚陽將和力麗集團進行策略合作，向力麗集團印尼廠的力鵬購布料，並擴大當地產能。今年也將在東南亞持續擴產，包括越南、印尼、柬埔寨等地，新產能視接單情況預計逐季開出，目標今年總產能要達到1500萬打。

港系外資給予聚陽目標價225元，著眼於亮眼的獲利和低本益比，在產品組合配置下，今年的毛利率可望再走揚。而受惠於終端市場銷售加溫，1月有急單湧入，加上日本客戶提前出貨需求，帶動出貨量優於預期；由於，客戶提前出貨需求可望延續到本季結束。

近年聚陽產品組合優化效果持續發酵，熱賣商品都是屬於毛利率較高的產品；加上美中貿易戰持續發酵，客戶對於大陸以外的產能需求很大，有助帶動首季營收、獲利動能。

儒鴻1月營收24.2億元，年增0.27%。儒鴻表示，去年基期較高，加上客戶出貨期還沒到，使1月營收表現持平；但預期3月進入夏裝出貨季時，營運會漸入佳境，訂單能見度已看到第3季。

豐泰1月合併營收62.36億元、年增17.55％，創單月營收歷史新高，加上自動化設備逐步提升，生產效益助威，12日公布自結1月稅後盈餘5.82億元、年增77.51％，EPS為0.87元，高於去年同期的0.49元，聯袂創獲利與EPS歷史新高。