台股萬點有撐　內外資力捧前13檔個股出列



▲內外資力捧前13檔個股。（資料來源／投顧整理；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

美國政府關門及美中貿易談判持續朝向正面發展，帶動台股金豬年以來站穩萬點，儘管台股昨日小跌1.57點，收在10089.01點，三大法人僅外資及陸資小幅賣超、投信與自營商皆買超；櫃買指數也持續走揚，創今年新高來到135點。法人建議，台股遇到半年線有壓，仍屬於正常整理，元宵節前可望持續上攻，投資人不妨布局法人買超股，參與這波漲勢。

統計近一周內外資買超前13檔個股，包括台灣高鐵（2633），電子族群包含群創（3481）、光寶科（2301）、智邦（2345）台達電（2308）、義隆（2458）、頎邦（6147），傳產族群有中鋼（2002）、寶成（9904）金融族群有元大金（2885）、上海商銀（5876）、合庫金（5880）。

台灣高鐵先前受惠於春節年假假期，於大年初三當天旅運刷新去年中秋節當天旅運人次紀錄，再創單日最高。大年初四單日旅運以及大年初二單日旅運，也都分別寫營運以來第3高和第8高的成績；法人表示，台灣高鐵最新公布1月合併營收為34.91億元，年增7.95%，維持成長態勢下周228連假即將到來，疏運供不應求，再加開班次，第一季整體營收爆發可期。

頎邦昨日也上漲近1.5%，法人說明主要成長動能來自於TDDI、窄邊框面板、RF及4K TV，由於上半年受惠非蘋陣營大量採用COF及TDDI方案，帶動營收表現淡季不淡。

上海商銀則是受惠於MSCI納入台灣指數成分股，加上過完年後金融股展開補漲行情，扮演市場重要撐盤指標，昨日也上漲0.11%，股價來到45.05元。

雖然面板持續走跌，要維持獲利難度很高，但群創持續獲外資力挺，外資從去年11月起，大買群創，群創表示，將以動態調整產品線及提升產品組合價值，因應市場波動，也將積極布局新事業及新技術的發展，維持營運穩健。

法人指出，目前市場氛圍有利金融市場持續走揚，而台股具有殖利率優勢，加上台股技術面延續多頭格局，指數向上仍可期，惟美中貿易戰仍是短線變數，加上上市櫃公司2月營收因工作天數較少，表現估較1月衰退，股價恐提前反應，投資人不妨布局法人買超股，參與這波走勢。