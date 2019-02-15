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連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網

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▲▼連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲連3年缺席鴻海開工，郭台銘親口說原因！（圖／翻攝郭台銘臉書）

財經中心／綜合報導

鴻海集團初十開工，董事長郭台銘連3年缺席，由副總裁呂芳銘領軍團拜，響亮炮竹，他說郭董去打拼了！郭台銘14日晚間也透過臉書解釋，其實過年期間自己就已經出國工作，回程途中還帶著太太曾馨瑩和孩子在杜拜停留、度假，把家人送回台灣後，又轉身啟程，大曬一家五口團圓照，讓網友看了大讚「感人的畫面」。

呂芳銘領軍團拜開工，卻不見董事長身影，呂芳銘說，郭台銘本身就兢兢業業，每天夙夜匪懈，內部也一樣更努力，同時鴻海也期望更多的各界好漢能夠加入，尤其在大數據、人工智慧方面。不過這已經是郭董第3年缺席，他大年初二就出國開疆闢土，還在臉書曬杜拜全家福。

▲▼連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲▼連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘發文表示，雖然今天是西洋情人節，實際上自己也沒有特意在慶祝，但「心中有愛，每天都是情人節；若無情，就算是特意過節，也是虛應故事而已。」14日也是集團開工的好日子，沒有看到他的身影，因為其實他已經正式上班數日，同事早就為了今年的業績開始打拼。

郭台銘日前就和臉書朋友提到，過年期間就出國工作，回程途中還帶著太太孩子在杜拜停留了一下，「寧靜的沙漠裹，在家人身邊充電，回到台灣，把家人安全送到，就又轉身啓程，因為我說了，2019鴻海集團要成長，以身作則，一馬當先。」

郭台銘說，太太曾馨瑩給了很大的支持，鴻海的年終尾牙抽獎抽的都是眷屬獎，因為支持另一半的工作和事業當然要被感謝。他近年問老婆生日要什麼禮物？曾馨瑩都說「做公益好了」，今年基金會在尾牙邀請各縣市農民來推廣農產品，每攤她都親自去加油，真的是個低調善良的人，今天情人節，祝福她快樂，也祝福所有朋友心中有愛，風雨無懼。

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關鍵字：郭台銘,全家福,杜拜,鴻海,開工,呂芳銘

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