搶攻香港水果市場　貿協邀香港通路商來台直接商談

▲貿協邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

為了行銷台灣農特產品，農委會結合外貿協會積極拓銷，邀請香港進口商及通路商來臺參加展售會，與臺灣各地農會及業者親自一對一洽談。

外貿協會葉明水秘書長表示，香港是農產品重要市場，外貿協會為協助將臺灣的生鮮蔬果推到國際市場，除規劃多項拓銷活動，同時本年度在行政院農委會的支持下，將擴大辦理商機媒合、拓銷教戰說明會及產品包裝諮詢等活動，歡迎聯絡外貿協會，攜手共同將臺灣優質農產品拓展全球。

據了解，本次邀請香港的進口商及通路商主要採購臺灣生鮮蔬果及加工食品，14日參加在臺南香格里拉大飯店舉辦，總計有近50家各地農會及業者參加，包括嘉義市農會、嘉義縣農會、台南市農會、太保市農會、麻豆區農會、冬山鄉農會、南瀛農產、新湖合作農場、六腳鄉農會、信義鄉農會及高雄市農業開發公司等。尤其台南地區近30家各級農產公司均把握此機會踴躍參加，熱烈與買主洽談。

值得注意的是，高雄的蜜棗、屏東及台南的鳳梨、太保市蕃茄、麻豆柚子產品、大埔有機農場彩色蕃茄、台中善化區農會的芝麻拌麵、台南的越光米、蘆薈飲、東山咖啡、鹿肉乾等均獲得買主大力青睞，香港業者表示很有興趣，願意採購意到香港銷售。

▼貿協邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）