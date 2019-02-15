　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

搶攻香港水果市場　貿協邀香港通路商來台直接商談

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼貿協邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

▲貿協邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

為了行銷台灣農特產品，農委會結合外貿協會積極拓銷，邀請香港進口商及通路商來臺參加展售會，與臺灣各地農會及業者親自一對一洽談。

外貿協會葉明水秘書長表示，香港是農產品重要市場，外貿協會為協助將臺灣的生鮮蔬果推到國際市場，除規劃多項拓銷活動，同時本年度在行政院農委會的支持下，將擴大辦理商機媒合、拓銷教戰說明會及產品包裝諮詢等活動，歡迎聯絡外貿協會，攜手共同將臺灣優質農產品拓展全球。

據了解，本次邀請香港的進口商及通路商主要採購臺灣生鮮蔬果及加工食品，14日參加在臺南香格里拉大飯店舉辦，總計有近50家各地農會及業者參加，包括嘉義市農會、嘉義縣農會、台南市農會、太保市農會、麻豆區農會、冬山鄉農會、南瀛農產、新湖合作農場、六腳鄉農會、信義鄉農會及高雄市農業開發公司等。尤其台南地區近30家各級農產公司均把握此機會踴躍參加，熱烈與買主洽談。

值得注意的是，高雄的蜜棗、屏東及台南的鳳梨、太保市蕃茄、麻豆柚子產品、大埔有機農場彩色蕃茄、台中善化區農會的芝麻拌麵、台南的越光米、蘆薈飲、東山咖啡、鹿肉乾等均獲得買主大力青睞，香港業者表示很有興趣，願意採購意到香港銷售。

▼貿協邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

▲▼貿協邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

ET快訊
小模情人節「G擊西門町」上空Free Hug
張立東認了！親PO熊熊「曖昧勾手照」

關鍵字：貿協,香港,水果,農特產品,外貿協會,農委會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／華航罷工營收損失逼近6億　股價仍陷票面保衛戰

貿協接待美臺商業協會訪團　深化臺美交流情誼

搶攻香港水果市場　貿協邀香港通路商來台直接商談

17歲偷母親信用卡刷119萬創業　今成身價59億富豪

連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網

影／晟德生技邁入60年　旗下順藥、永昕啟動新佈局

受惠輝達電競顯卡鋪貨　動力1月營收月增49.51％

岱宇1月營收衝7.5億創新高　攜旗下品牌赴德參展衝業績

印出來比較真情實感　紙本發票仍占八成

不畏記憶體寒風　旺宏1月營收逆勢增10.6%　

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

影／華航罷工營收損失逼近6億　股價仍陷票面保衛戰

貿協接待美臺商業協會訪團　深化臺美交流情誼

搶攻香港水果市場　貿協邀香港通路商來台直接商談

17歲偷母親信用卡刷119萬創業　今成身價59億富豪

連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網

影／晟德生技邁入60年　旗下順藥、永昕啟動新佈局

受惠輝達電競顯卡鋪貨　動力1月營收月增49.51％

岱宇1月營收衝7.5億創新高　攜旗下品牌赴德參展衝業績

印出來比較真情實感　紙本發票仍占八成

不畏記憶體寒風　旺宏1月營收逆勢增10.6%　

情人節送花…妻冷回「告別式拿的？」殯葬業老公自爆前科網笑翻

國中學弟放學「無照三貼」　21歲「重機學長」雙載衝撞！噴飛78m撞頭2死

北韓辦全國廚藝大賽！「3天40道菜」決勝負　但有1090萬人沒飯吃

影／華航罷工營收損失逼近6億　股價仍陷票面保衛戰

快來住新北！設籍差3000人破4百萬　最快5月抽最大獎450萬18坪套房

月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

Ubi送禮！預購《全境封鎖 2》PC 數位版送三選一遊戲

藍營2020激戰！韓國瑜「高雄市長→總統」關鍵曝光　胡幼偉：有劉邦的味道

月租25萬續漲逼走高雄星巴克？房價高成阻礙　房東大降5400萬求售

行銷高雄奇招！韓國瑜拋新構想「算命觀光」：下月找100家厲害的

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

財經熱門新聞

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原..

發票無紙化效果差　紙本占八成

17歲偷母親信用卡刷119萬創..

傻眼！ATM提款出來千元鈔只剩..

晟德生技邁入60年　旗下順藥、..

動力1月營收月增49.51％

搶攻香港水果市場　貿協邀香港通..

岱宇1月營收衝7.5億創新高

一張大樂透中7注百萬紅包獨得6..

貿協接待美臺商業協會訪團　深化..

22張千萬中獎發票　快快領獎

純網銀／3家團隊今天都完成送件..

納稅超過3000億　他卻喊：應..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

SIHH 2019／RM少女心大爆發！

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH），與以往相比多了一絲感傷情懷，因為是RICHARD MILLE最後一屆參展，只不過「畢業作」裡面卻十足給了所有人一份大驚喜！把腕錶變身可口糖果、水果，還一口氣推出10款，立刻帶領大家重溫美好童年。

「不讓情人求助無門」農委會強推青創貸款

雞蛋爆缺！農委會進口140萬顆應急

華聞快遞／連江－福建正式啟動通水工程

為了30克火腿腸　全家人旅遊泡湯

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

Nina老公是《大學生》曾小新！

小資女查帳戶　驚存款破8位數

小模西門町Free Hug　上空全放送

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

春風214曬「情侶照」網歪樓：像周董

她「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面